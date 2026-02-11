El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura y se mantiene por encima de los 18.100 puntos

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,19%, lo que le ha llevado a mantener la cota psicológica de los 18.100 enteros y a situarse en los 18.157 puntos a las 9.00 horas.

En el plano internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha relajado las restricciones impuestas a Venezuela con una serie de medidas, entre las que destaca una licencia general que permite a las empresas de servicios petroleros operar en el país latinoamericano, dentro del nuevo marco de relaciones entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha desmentido las informaciones publicadas en múltiples medios acerca del supuesto envío de un cargamento de crudo venezolano a Israel, que sería el primero de este tipo desde mediados de 2020, cuando Caracas interrumpió las ventas de petróleo a este país, una situación que no habría cambiado aun después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Grifols (-1,82%), Unicaja Banco (-0,94%) y Rovi (-0,40%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Indra (+1,04%) y ArcelorMittal (+1,02%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, Fráncfort caía un 0,11%, mientras que Londres, París y Milán subían un 0,61%, un 0,12% y un 0,04%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- ascendía un 0,94%, hasta los 69,45 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,95%, hasta los 64,57 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1916 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,170%.