El Ibex 35 sube un 0,2% en la media sesión, con el brent por encima de los 105 dólares el barril

Archivo - Un panel del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba con cierta atonía en la media sesión de este jueves (0,25%), pero salvaba la cota de los 19.600 enteros.

En concreto el selectivo nacional se posicionaba sobre los 19.682 puntos hacia las 12.20 horas en una jornada marcada por los acontecimientos en Oriente Próximo --que ha llevado al petróleo de vuelta a los 105 dólares-- y la reunión entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

EEUU está ultimando un plan para prohibir las exportaciones de gasóleo durante 90 días pese a las divisiones que la iniciativa suscita en el sector petrolero y dentro del propio Gobierno.

El objetivo de la Casa Blanca sería lanzar un paquete de medidas que reduzca el coste de la energía antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, que apuntan, según las encuestas, a una victoria contundente del Partido Demócrata.

Los productores estadounidenses de combustible se han opuesto a este veto advirtiendo de que cualquier beneficio a corto plazo se vería contrarrestado por el encarecimiento posterior de los combustibles, incluido el queroseno.

Al mismo tiempo, en el estrecho de Ormuz continúan las dificultades para el tránsito libre de buques a medida que las esperanzas para alcanzar un acuerdo de paz en la región suscrito por ambas partes se alejan después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con "aniquilar" a la República Islámica durante su intervención en la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2,3% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 105,47 dólares por barril, mientras el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se encarecía un 1,8%, hasta los 93,85 'billetes verdes' por barril.

"Los precios del petróleo se mantienen volátiles y en niveles relativamente altos. Las incertidumbres geopolíticas en distintas zonas estratégicas de la península arábiga continúan siendo, de hecho, un importante foco de atención para los mercados", ha argumentado el especialista de Producto e Investigación Macroeconómica de Eurizon, Stefano Cucchi.

En el ámbito macro, en España el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que, como consecuencia del coste de la energía, los precios industriales se dispararon un 13,2% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022.

En el terreno empresarial, la firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España, ha presentado este jueves su nuevo marco de asignación de capital y ha anunciado una retribución de 400 millones a los accionistas, que comprende un dividendo ordinario de 200 millones de euros y un nuevo programa de recompra de acciones por otros 200 millones.

Asimismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado un acuerdo con China para prorrogar la tregua arancelaria entre ambos países conocida como el 'acuerdo de Busan', que habría expirado el 10 de noviembre, hasta el 10 de enero de 2027.

En este marco, los mayores ascensos del Ibex 35 los protagonizaban en la media sesión de este jueves Repsol (+2,28%), Puig (+2,06%), Solaria (+2,03%), Endesa (+1,61%) y ACS (1,13%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a Indra (-1,8%), Caixabank (-1,26%), Sacyr (-0,93%), IAG (-0,91%) y Cellnex (-0,72%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo en la media sesión. Londres bajaba un 0,04%, mientras que París se dejaba un 0,55%; Fráncfort, un 0,49%; y Milán un 0,6%.

En el mercado de divisas, el euro volvía a perder posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1372 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 4,064%, tras rebasar ayer la barrera del 4% y alcanzar cotas que no registraba desde octubre de 2023.

Así, la prima de riesgo, el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento, repuntaba hasta los 48,6 puntos básicos.