El Ibex 35 sube un 0,2% en la media sesión y enfila los 19.900 puntos, con el crudo en 94 dólares

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este jueves con un ligero avance del 0,19%, lo que le ha llevado a enfilar los 19.900 enteros que perdió ayer en el que fue su peor valor en el mes de agosto. En concreto, el selectivo nacional se posicionaba en los 19.885 puntos a las 12:00 horas en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, que tras el fin del periodo de 60 días de tregua el pasado lunes, ha impulsado los precios del crudo hasta los 94 dólares el barril.

En la madrugada de la presente jornada, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha enfriado la opción de retomar los contactos diplomáticos para un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, insistiendo en que ahora la situación en Ormuz es "muy buena" y en que fluye el tránsito de petróleo por la zona.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que la declaración de "guerra económica" emitida por Trump contra la República Islámica responde a una crisis "sin precedentes" dentro de Estados Unido y "solo traerá más derrotas" para Washington. "Es una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y costes de intereses disparados", ha afirmado Araqchi.

En Israel, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que recientemente propuso asesinar entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, ha sugerido ahora la construcción de unas instalaciones penitenciarias con un corredor de la muerte para palestinos que contará con una tribuna para observar los ahorcamientos.

En este contexto y con el estrecho de Ormuz aún bloqueado, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2.54% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 93,95 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, encarecía su precio un 2,14%, hasta los 87,67 'billetes verdes' por barril.

Por otro lado, los mercados tratarán de digerir las últimas actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), publicadas ayer tras el cierre de las Bolsas europeas, que han revelado que "muchos" participantes de la reunión ven "necesario" que el banco central estadounidense acometa una futura subida en los tipos de interés en caso de que la inflación no se disminuya.

"Algunos participantes comentaron que las condiciones financieras actuales podrían no ser lo suficientemente restrictivas como para facilitar un retorno de la inflación al 2%", señalan también las actas de la pasada cita del 29 de julio, en la que el instituto emisor decidió mantener sin cambios la tasa de referencia.

Asimismo, el Departamento del Tesoro EEUU ha comunicado que la deuda nacional ha superado por primera vez el umbral de los 40 billones de dólares (34,4 billones de euros), después de que el pasivo nacional de la mayor economía mundial se haya duplicado en menos de una década.

En el plano empresarial nacional, Banco Santander ha cerrado este jueves la adquisición del estadounidense Webster Financial, poco más de seis meses después de haber anunciado la operación, tras haber recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa y haber ejecutado la ampliación de capital prevista en el marco de la transacción.

Por su parte, Ferrovial ha anunciado que ha sido seleccionada para desarrollar los carriles express de la I-24 Southeast en Nashville, Tennessee, siendo ésta la mayor inversión privada y la primera colaboración público-privada en la historia de este Estado del sur de Estados Unidos. En concreto, el consorcio liderado por Ferrovial financiará, diseñará, construirá, operará y mantendrá el proyecto, valorado en 9.200 millones de dólares (7.882 millones de euros).

Asimismo, el operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá hoy un dividendo total de 2.746,2 millones de riales saudíes (634,9 millones de euros) entre sus accionistas.

En este marco, a las 12:00 horas de este jueves los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Ferrovial (+2,87%), Repsol (+1,9%), Rovi (+1,59%), Caixabank (+1,38%), y Merlin (+1,08%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a Sacyr (-2,19%), Acerinox (-2%), Indra (-1,3%), Inditex (-1,13%) y Arcelormittal (-0,74%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo negativo, a excepción del Mib italiano, que subía un 0,31%. De este modo, el DAX 30 alemán caía un 0,41%; el CAC 40 francés, un 0,2%; y el FTSE 100 británico, un 0,18%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1707 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años ascendía hasta el 3,7%.