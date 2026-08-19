Los dueños de Deoleo analizan alternativas estratégicas, incluida la venta total o de activos del grupo

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MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Deoleo, el fabricante de Hojiblanca, Carbonell o Carapelli, ha confirmado que está analizando "posibles alternativas estratégicas" en relación con su inversión, entre las que "no se descarta la posible venta" de la totalidad o de parte de sus activos y negocios, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la multinacional española ha informado que ASO Lux 3 S.à r.l. y ASO Lux 4 S.à r.l., que cuentan con el 12,307% y el 28,684% del capital social de la firma, así como Ole Investments, B.V., accionista mayoritario con el 50,996%, se encuentran analizando estas posibles alternativas estratégicas tras las informaciones aparecidas este miércoles en las que se avanzaba la posible venta del negocio a la cooperativa española Dcoop por 470 millones de euros.

Deoleo ha precisado que a esta fecha "no se ha tomado ninguna decisión definitiva" y que desconoce si el proceso, que está "actualmente en curso", derivará en una "operación concreta ni, en su caso, los términos en que esta podría llevarse a cabo".

En este contexto, las acciones de la multinacional española se han disparado a lo largo de toda la jornada bursátil, marcando un alza del 24,59% a las 16.45 horas, cuando sus títulos se intercambiaban a un precio de 0,461 euros.

DCOOP ADMITE QUE ESTUDIA "OPORTUNIDADES" COMO LA DE DEOLEO

Según pública hoy 'El Economista' citando fuentes próximas a la operación, la cooperativa española Dcoop habría presentado una oferta de 470 millones de euros por Deoleo y se habría impuesto a la oferta realizada por las italianas Coricelli, Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobram Estate Olive.

Por su parte, fuentes de Dcoop consultadas por Europa Press han reconocido que "estudian las oportunidades" que hay en el mercado, como la de Deoleo. "Creemos que el comprador ha de estar alineado con la calidad y la lucha contra el fraude y que sería malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico", han precisado.

De esta forma, el fondo británico CVC Partners estaría ultimando los detalles de la venta de sus acciones de Deoleo, a través de su asesor financiero KPMG, y se prevé que el cierre de esta operación se podría concretar en septiembre.

Según precisó el medio italiano 'ItaliaOggi', en esta operación y por razones de competencia por parte de Dcoop, la italiana Bonifiche Ferraresi (BF) se haría con el control operativo de la marca Carapelli como socio, mientras que la española Acesur adquirirá Bertolli.

Así, de cerrarse esta transacción, daría lugar a un gigante del aceite español, con una facturación de más de 2.200 millones de euros.

Por su parte, CCOO ha exigido un comprador para Deoleo que garantice el empleo de calidad y el arraigo industrial en la comunidad, por lo que ha reclamado la entrada de un comprador que priorice proyectos de capital nacional y ha rechazado la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación del producto y la estabilidad laboral.

Asimismo, el secretario general de CCOO Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha reclamado a la Administración que se active la normativa de inversiones extranjeras para blindar la capacidad productiva del sector oleícola frente a fondos especulativos.