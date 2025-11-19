El Ibex 35 sube un 0,28% en la media sesión y se acerca a recuperar los 15.900 puntos

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del edificio de la Bolsa de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una subida del 0,28% en la media sesión de este miércoles, hasta situarse en los 15.871,7 puntos, avanzando así respecto a la apertura, cuando cotizaba prácticamente plano respecto al cierre del martes.

Los mercados están pendientes de los resultados de Nvidia --que se conocerán hoy tras el cierre de las Bolsas europeas y, según Banca March, se han transformado en un evento con repercusión macroeconómica debido a las incógnitas sobre el sector tecnológico y sus elevadas valoraciones--, así como en el informe de empleo de septiembre de Estados Unidos, que se publicará el jueves después de haber sido aplazado en octubre por el cierre gubernamental.

En el terreno internacional, Meta, matriz de Facebook, ha ganado este martes el contencioso abierto por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que acusaba a la empresa de Mark Zuckerberg de construir un monopolio en el sector de las redes sociales con la compra de Whatsapp en 2014 y de Instagram en 2012.

Por su parte, Jefferies ha estimado que BBVA podría anunciar una recompra "extraordinaria" de acciones de 6.000 millones de euros con los resultados del ejercicio 2025, según un informe de la firma de análisis de valores, que eleva el precio objetivo del banco hasta los 21 euros, un 18,6% más respecto a la previsión anterior.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Redeia (+1,59%), Fluidra (+1,35%), Inditex (+1,33%), Repsol (+1,28%), Banco Santander (+0,71%) y ArcelorMittal (+0,68%).

Del lado contrario se situaban Endesa (-2,41%), Solaria (-2,15%), Acciona Energía (-1,93%), Puig (-1,82%), Acciona (-1,22%) y Sacyr (-1,11%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres subía un 0,12%; París caía un 0,10%; Fráncfort subía un 0,13%; y Milán caía un 0,23%.

El barril de Brent caía en la media sesión un 1,11%, hasta los 64,18 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 60,07 dólares, un 1,10% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,204%, desde el 3,209% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 50 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro cotizaba prácticamente estable frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1575 dólares por cada euro.