El Ibex 35 sube un 0,9% en la semana y se mantiene por encima de los 17.600 enteros tras el empleo de EEUU

Archivo - Paneles con índices bursátiles en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finiquitado su primera semana completa de 2026 con una subida del 0,89%, a pesar del ligero descenso que ha registrado en la sesión de este viernes del 0,03%, lo que le ha servido para mantenerse en los 17.649 puntos, tras la publicación de los datos de empleo en EEUU.

El informe publicado por el Departamento de Trabajo de EEUU muestra que la economía del país americano creó 50.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de diciembre, 6.000 menos que los generados en noviembre. A su vez, la tasa de desempleo se situó en diciembre en el 4,4%, una décima menos que en noviembre y en línea con septiembre. En comparativa interanual avanzó tres décimas.

La economía estadounidense creó 50.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de diciembre, 6.000 menos que los generados de noviembre, mientras que la tasa de paro bajó al 4,4%, según ha publicado este viernes el Departamento de Trabajo.

Al respecto, los analistas de XTB señalan que los datos muestras un mercado laboral "globalmente lento, pero no un indicio de recesión" y resalta las revisiones a la baja que se han realizado de los meses anteriores, lo que ha llevado la media móvil de la creación de empleo a tres meses a territorio negativo.

"Si bien una oferta laboral más limitada puede explicar parte de esta dinámica, la pérdida sostenida de empleos no inspira confianza. Es probable que la economía estadounidense necesite apoyo adicional de la Reserva Federal, pero no de inmediato", señala el analista de XTB, Manuel Pinto.

Además, los inversores esperan hoy también el fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. "Los tribunales inferiores ya habían determinado que Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar sus numerosos aranceles específicos para cada país, sin la aprobación del Congreso, algo que podría confirmarse esta tarde aunque existe mucha incertidumbre tanto por el fallo como por sus posibles consecuencias", explica el analista.

Con todo, según Pinto, los inversores estarían apostado a que la Corte Supremo "asestará un golpe" a los gravámenes de Trump, lo que podría hacer subir los beneficios de las empresas del S&P500 en un 2,6% en 2026, siguiendo las estimaciones de Wells Fargo.

Sin embargo, una decisión contraria a estas tasas comerciales podría impactar de forma negativa en los planes fiscales de Trump, que confía en estos ingresos para sufragar parte de sus medidas de estímulo, lo que en último término, podría afectar a la renta fija estadounidense.

Con respecto a los acontecimientos que han movido a los mercados durante toda la semana, Pinto resalta la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado sábado, por parte de EEUU, una acción que "no es únicamente un episodio político", sino "un movimiento con lectura de cambio de régimen y consecuencias relevantes para el equilibrio internacional".

Explica que Estados Unidos no ha actuado solo por ideología, y que detrás de este ataque pesan otros intereses estratégicos como el acceso al petróleo, a las tierras raras y a otras materias primas clave, además del control geopolítico frente a China y Rusia.

"En plena carrera por reforzar su política industrial, asegurar energía y minerales críticos resulta esencial para sostener la economía, abastecer la industria de defensa y acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial", agrega.

En este contexto es en el que se enmarca la cumbre que ha convocado este viernes EEUU con las grandes petroleras mundiales, entre ellas Repsol.

En Europa, destaca el visto bueno de los embajadores de la UE al acuerdo con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada, y pese al rechazo de países como Francia y Hungría.

En otras geografias, el índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes de diciembre una subida interanual del 0,8%, una décima más que el mes anterior y el mayor incremento de los precios desde febrero de 2023, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En este contexto, las mayores subidas de este viernes dentro del Ibex 35 han sido las de Indra (+2,54%), Puig (+2,04%), BBVA (+1,89%) y Fluidra (+0,89%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados se los han anotado Merlin (-2,59%), IAG (-2,49%), Acciona Energía (-2,35%) y Cellnex (-2,18%).

Las principales Bolsas europeas han cerrado con subidas: París se ha impulsado un 1,44%; Londres, un 0,80%; Fráncfort, un 0,53%; y Milán, un 0,10%.

En el actual contexto geopolítico, marcado por la cumbre de compañías petroleras que ha convocado para este viernes la Casa Blanca y a la que asistirá la española Repsol, para abordar la situación en Venezuela, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, subía un 3,02% al cierre de la sesión en Europa, hasta los 63,88 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba un 3,38%, hasta los 58,72 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1630 'billetes verdes', un 0,26% menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se relajaba ligeramente hasta el 3,245%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 38,2 puntos.

En cuanto a otros activos, la onza de oro troy cotizaba sin apenas cambios en los 4.470 dólares, mientras que el bitcoin se abarataba un 0,9%, hasta negociarse en los 90.500 dólares.