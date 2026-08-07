El Ibex 35 sube un 2% la primera semana de agosto tras conquistar los históricos 20.000 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la primera semana del mes de agosto con una subida del 1,99%, hasta los 20.176 puntos, tras unos días marcados por haber superado la histórica cota de los 20.000 puntos.

En lo que va de año, el selectivo de las Bolsas y mercados españoles acumula una subida del 16,7%. El Ibex 35 necesitó 18 años para volver a batir los máximos que registró antes del a crisis de 2008. Desde entonces, solo ha necesitado menos de 10 meses para superar los 20.000 enteros.

Solamente en la jornada de este viernes, el índice ha registrado una caída del 0,02%, hasta los 20.176 puntos, aunque se había mantenido en positivo gran parte de la jornada, llegando a superar de largo los 20.200 puntos.

"Los sólidos resultados empresariales y la menor tensión geopolítica están generando un fuerte impulso en el selectivo. Puede parecer contradictorio, pero el mercado está dando más importancia a los factores que favorecen actualmente a la economía española que a algunos de los riesgos que acaparan los titulares, como la inmigración o la inestabilidad política", ha afirmado el analista de XTB Manuel Pinto.

Se ha conocido durante la sesión que la economía de Estados Unidos destruyó 23.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de julio, un resultado muy por debajo de lo esperado por el consenso del mercado, que anticipaba un nuevo mes de crecimiento del empleo, según el dato publicado este viernes por el Departamento de Trabajo, que podría enfriar la posibilidad de subidas de tipos de la Reserva Federal (Fed).

En Europa, antes de la apertura de los mercados, se han conocido los datos de la producción industrial de Alemania, que registró en junio un crecimiento del 0,2% respecto del mes anterior, cinco décimas menos que en mayo, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Pese a este frenazo en el avance de la producción industrial alemana, esperado por los analistas, este indicador encadena tres meses de expansión a pesar de las tensiones en Oriente Próximo.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes las compraventas de viviendas de junio, que han registrado un avance interanual del 1,6% tras cinco meses de descensos, hasta un total de 59.288 operaciones, el mejor dato en un mes de junio en 19 años.

En el plano empresarial, Hispasat, participada por Indra en un 89,68%, ha sido designada contratista principal de la infraestructura de antenas, sistemas de control y conexión con las redes de tierra del programa espacial IRIS2, la nueva constelación satelital de la Unión Europea, por un importe superior a los 1.600 millones de euros.

Las mayores subidas este viernes han sido las de Indra (+2,93%), Cellnex (+2,84%), Amadeus (+1,81%), Logista (+0,94%), Grifols (+0,69%), Acciona Energía (+0,58%) y Ferrovial (+0,46%).

Del lado contrario se han situado Acerinox (-1,37%), ArcelorMittal (-1,32%), Mapfre (-1,21%), Solaria (-0,94%), IAG (-0,85%) y Repsol (-0,71%).

El Ibex 35 ha sido el 'farolillo rojo' en la sesión, ya que Londres ha subido un 0,38%; París, un 0,28%; Milán, un 0,13%; y Fráncfort, un 0,82%.

El barril de Brent se situaba en los 83,45 dólares al cierre de la sesión, un 1,15% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 78,06 dólares, un 0,98% más.

El rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,558% al cierre, frente al 3,579% del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en los 42,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,30% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1561 dólares por cada euro.