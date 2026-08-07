Hispasat (Indra) logra el contrato principal de las redes de tierra del IRIS2 por más de 1.600 millones

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hispasat, participada por Indra en un 89,68%, ha sido designada contratista principal de la infraestructura de antenas, sistemas de control y conexión con las redes de tierra del programa espacial IRIS2, la nueva constelación satelital de la Unión Europea, por un importe superior a los 1.600 millones de euros, según han informado este viernes tanto Hispasat como Indra.

La española Hispasat forma parte del consorcio de operadores europeos SpaceRISE, encargado de desarrollar el IRIS2, junto a Eutelsat (Francia) y SET (Luxemburgo). También involucra a subcontratistas como Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat y Thales SIX.

La decisión de poner a Hispasat al frente de este macroproyecto espacial se produce una vez concluido el proceso de negociación entre este consorcio y la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea para poner en marcha esta nueva constelación de satélites, así como el plan de desarrollo y despliegue del sistema de comunicaciones seguras por satélite europeo.

De este modo, Indra Group será la primera compañía española que participe en el consorcio de control de un gran proyecto espacial europeo.

IRIS2 es el programa europeo de comunicaciones seguras por satélite para aplicaciones comerciales y militares en zonas de alto valor estratégico. Se trata de una colaboración público-privada entre la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea y el consorcio formado por los operadores europeos de satélites Hispasat, Eutelsat y SES.

La inversión total prevista supera los 15.600 millones de euros y, de acuerdo con el calendario acordado, los primeros lanzamientos se producirán en 2029.

En las negociaciones que acaban de concluir se han acordado la hoja de ruta y el calendario previsto para el desarrollo, producción y despliegue de los 342 satélites que tendrá la constelación, su infraestructura de soporte en tierra y los servicios que se ofrecerán a usuarios gubernamentales y comerciales.

Hispasat se hará cargo de de todas las instalaciones necesarias para la gestión y operación de las diferentes capas orbitales de la constelación, así como de la interconexión con las redes terrestres, que tendrán varias ubicaciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad que exige un programa gubernamental.

Además, en el marco del acuerdo alcanzado, Hispasat liderará también el desarrollo de la capa orbital muy baja (Low LEO) del sistema, que operará por debajo de los 750 kilómetros de altura. En ella se desarrollarán las misiones más innovadoras, que estarán interconectadas con el resto del sistema, según ha destacado Hispasat.

Esta capa está dirigida a prestar servicios de conectividad directa a dispositivos móviles (Direct-to-Device) e Internet de las Cosas (IoT). Esto permitirá dar acceso al ecosistema de 'startups' y pymes europeas que ya están desarrollando soluciones en materia de espacio.

En tercer lugar, el acuerdo garantiza a Hispasat el acceso a órbitas no geoestacionarias en regiones de alto interés estratégico. Para todo ello, la empresa ha comprometido una inversión de hasta 600 millones de euros a cambio de obtener los derechos de explotación en regiones de alto interés estratégico y valor comercial para el negocio que ya desarrolla a través de su flota geoestacionaria.

"Con el acuerdo alcanzado entre SpaceRISE, la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, fortalecemos nuestra posición en el grupo de cabeza de la industria espacial europea y en sus principales áreas de negocio. Lideraremos el mayor segmento terreno desarrollado hasta ahora en un programa de la Comisión Europea y aseguraremos el acceso a la órbita baja con los más elevados estándares tecnológicos y de seguridad", ha destacado Luis Mayo, consejero delegado de Hispasat.

EL IRIS2, UN PROYECTO INSIGNIA DE LA UE

La estrategia espacial europea está construida sobre tres pilares: la observación de la tierra a través del programa Copernicus; la navegación y geolocalización a través del programa Galileo; y, a partir de ahora, las comunicaciones gubernamentales seguras a través del programa IRIS2, un proyecto "insignia" de la Unión Europea que tiene como objetivo lograr una Europa interconectada y segura que garantice su autonomía estratégica.

Para conseguirlo pondrá en operación una red de 330 nuevos satélites de órbita terrestre baja (LEO) y 12 más en órbita media (MEO), que comenzarán a proporcionar sus servicios iniciales en 2030.

Una de las principales novedades de IRIS2 es su modelo de financiación, que se hará mediante colaboración público-privada. Los tres miembros del consorcio SpaceRISE aportarán en conjunto hasta 4.000 millones de euros al programa, que se suman a los 11.600 millones de euros de inversión pública y da un total de 15.600 millones de euros.

"El programa espacial IRIS2 será el mayor y más complejo desarrollado hasta la fecha en Europa, siendo ésta la primera vez que una empresa española asume la primera línea de mando de un gran proyecto espacial europeo", ha destacado Indra en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En diciembre de 2024, la Comisión Europea firmó un contrato de concesión por un período de 12 años al consorcio SpaceRISE para el desarrollo, despliegue y gestión del sistema de Infraestructura de Resiliencia, Interconectividad y Seguridad por Satélite (IRIS2) de la Unión Europea.

IRIS2 forma parte además de la Estrategia Espacial Europea para la Seguridad y la Defensa.

El compromiso de Hispasat con un programa como IRIS2 "refuerza la posición del sector espacial español" y se suma al reciente anuncio realizado por el Gobierno de un Programa Especial de Modernización dotado con hasta 2.000 millones de euros para financiar una contribución nacional adicional y garantizar las capacidades satelitales de España, con cobertura nacional y en despliegues de interés para su defensa.

El presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha subrayado que "España está contribuyendo decisivamente a la autonomía estratégica de Europa en comunicaciones espaciales".

"El papel de Hispasat en IRIS2 es muestra de ello. Desde un principio hemos estado firmemente comprometidos con el fortalecimiento de nuestras comunicaciones seguras y con la dinamización del tejido industrial español y europeo. El programa IRIS2 responde a esta doble necesidad en un momento geopolítico crítico y sabremos dar la mejor respuesta", ha añadido Duque.