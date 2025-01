El Ibex se acelera en la media sesión hasta recuperar máximos desde 2010 pese a la 'resaca' de Nvidia

Archivo - 29 May 2023, Taiwan, Taipei: The Grace Hopper superchip is seen during Nvidia president and CEO Jensen Huang's speech at COMPUTEX Taipei. The COMPUTEX 2023 runs from 30 May to 02 June 2023. Photo: Walid Berrazeg/SOPA Images via ZUMA Press Wire/d - Walid Berrazeg/Sopa Images Via Z / Dpa - Archivo