El Ibex se mantiene casi plano (-0,09%) y en los 18.400 enteros al mediodía, con Indra disparada casi un 22%

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un ligero descenso de 0,09% en el tramo medio de negociación de este jueves, lo que le servía para mantenerse en los 18.444,2 enteros, con Indra disparada un 21,93% tras presentar ayer sus resultados y confirmar que sigue adelante con la operación para integrar Escribano.

Indra informó ayer, ya con el mercado cerrado, que ganó 436 millones de euros, un 57% más, y que superó todos sus objetivos en 2025. Como consecuencia, se ha marcado unas metas para 2026 que están muy encima de las incluidas en su plan estratégico para el periodo 2024-2026.

Además, anunció el pago de un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% por encima del abonado en 2024, con cargo a los beneficios del ejercicio 2025, pagadero el próximo 9 de julio, y aseguró que sigue trabajando en su operación con EM&E.

Más allá de este impulso de Indra, el Ibex 35 está hoy digiriendo los resultados de Nvidia, que se publicaron ayer 'after market' en EEUU. La compañía cerró su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto del resultado anotado un año antes.

Los analistas de Renta 4 señala que las cuentas de Nvidia batieron el consenso tanto en lo que se refiere a las cifras del cuarto trimestre de 2025 como a la guía para el próximo trimestre.

En el contexto internacional, las autoridades de Estados Unidos han abierto la puerta a la entrada de petróleo venezolano en Cuba, según una guía del Departamento del Tesoro en la que autoriza a las compañías a revender el crudo venezolano siempre y cuando beneficien "al pueblo" de la isla.

Sin embargo, el protagonismo hoy en el Ibex 35 lo tienen las propias empresas que componen el selectivo, que están presentando sus resultados en estas jornadas.

Por un lado, Redeia ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 37,2% con respecto al ejercicio anterior debido a que el ejercicio 2024 se vio afectado por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat, mientras que Ferrovial anunció un beneficio neto de 888 millones, lo que supone una caída del 72% respecto al año anterior, debido a la entrada extraordinaria de las plusvalías que obtuvo en 2024 por la venta de activos.

Por su parte, Grupo Dia ha retomado la senda de los beneficios tras ganar 129 millones de euros en 2025, en un ejercicio en el que ha confirmado la transición a una etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España, y ha dejado atrás las pérdidas de 60,8 millones del ejercicio precedente.

De su lado, Fluidra ha declarado que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 176 millones de euros, un 28% más que en 2024, y ha anunciado que elevará el dividendo un 8%.

Asimismo, hoy se ha conocido que Telefónica se desprendió en 2025 de su participación del 0,77% en el capital social de BBVA por 608 millones de euros, lo que le ha reportado unas plusvalías de 335 millones.

En este contexto, y tras Indra, Solaria (+2,25%), Rovi (+2,13%), Amadeus (+2,07%) y Merlin (+1,69%) se anotaban las subidas más destacadas. Por el lado de las caídas, Fluidra perdía un 5,48%, seguido por Redeia (-1,41%), ArcelorMittal (-1,41%), Logista (-1,37%) e Iberdrola (-1,33%).

Frente al Ibex 35, el resto de selectivos europeos se revalorizaban en mayor o menor medida al mediodía: París subía un 0,79%; Fráncfort, un 0,27%; Londres, un 0,18%; y Milán, un 0,17%.

Por otro lado, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía un 1,37%, hasta los 69,88 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, descendía un 1,54%, hasta los 64,41 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1804 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años caía en el 3,104%, con la prima de riesgo en los 40 puntos básicos.