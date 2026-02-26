El Ibex roza los 18.500 enteros gracias al impulso de Indra que se eleva más de un 21%

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este jueves con un ligero aumento del 0,19%, hasta situarse en los 18.496 enteros en una jornada marcada por el impulso de Indra y Solaria y la resaca de los resultados de Nvidia.

En concreto, la entidad presidida por Ángel Escribano se ha disparado este jueves más de un 21% en Bolsa, hasta alcanzar su cotización máxima, después de que la compañía anunciara el miércoles, tras el cierre del mercado, que su beneficio neto subió un 57% en 2025, hasta los 436 millones de euros y que sigue adelante con la operación con Escribano.

En concreto, Indra ha cerrado la sesión bursátil a un precio de 62,75 euros por acción, lo que representa un alza del 21,26% respecto al día anterior, consiguiendo ser el valor más alcista de este jueves en el Ibex 35 y en toda la bolsa madrileña. En lo que va de año, Indra acumula una subida del 26,51% en Bolsa.

Asimismo, anunció el pago de un dividendo de 0,30 euros por acción con cargo a los beneficios del año pasado. Así, el pago al accionista, que se abonará el próximo 9 de julio, se sitúa un 20% por encima del distribuido en 2024.

UNA JORNADA MARCADA POR LOS RESULTADOS EMPRESARIALES

Además de Indra, el protagonismo hoy en el Ibex 35 lo han tenido las empresas que componen el selectivo y que han presentando sus resultados en estas jornadas.

Por un lado, Redeia informó que obtuvo un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 37,2% respecto al ejercicio anterior debido a que en 2024 se vio afectada por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat. Mientras, Ferrovial anunció 888 millones de euros en ganancias, lo que supone una caída del 72% respecto al año anterior, debido a la entrada extraordinaria de las plusvalías que obtuvo en 2024 por la venta de activos.

Por su parte, Grupo Dia ha retomado la senda de los beneficios tras ganar 129 millones de euros en 2025, en un ejercicio en el que ha confirmado la transición a una etapa de crecimiento y rentabilidad, impulsada por la buena marcha del negocio en España, y ha dejado atrás las pérdidas de 60,8 millones del ejercicio precedente.

De su lado, Fluidra ha declarado que cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 176 millones de euros, un 28% más que en 2024, y ha anunciado que elevará el dividendo un 8%. Por otro lado, hoy se ha conocido que Telefónica se desprendió en 2025 de su participación del 0,77% en el capital social de BBVA por 608 millones de euros, lo que le ha reportado unas plusvalías de 335 millones.

En este contexto, y tras Indra, Solaria (+8,73%), Amadeus (+4,22%) y Rovi (+3,11%) se anotaban las subidas más destacadas. Por el lado de las caídas, Fluidra se deja un 6,22%, seguido por Redeia (-5,57%), Acciona (-2,37%), Arcelormittal (-2,14%) e Iberdrola (-1,47%).

NVIDIA CAE MÁS DE UN 6% TRAS PRESENTAR RESULTADOS

Más allá de la coyuntura nacional, el Ibex 35 ha estado expectante a las reacciones en Wall Street por los resultados de Nvidia, que se publicaron ayer 'after market' en EEUU. La compañía cerró su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 120.067 millones de dólares (101.921 millones de euros), cifra que supone un incremento del 64,8% respecto del resultado anotado un año antes.

Los expertos de Renta 4 han señalado que las cuentas de Nvidia batieron el consenso tanto en lo que se refiere a las cifras del cuarto trimestre de 2025 como a la guía para el próximo trimestre. Sin embargo, la firma corrige en la sesión de hoy en más de un 6,5% ya que, tal y como reconocen los analistas, no ha despejado las dudas sobre la Inteligencia Artificial (IA) y todavía existe temor a una inminente burbuja financiera.

Así, la compañía estadounidense Morningstar ha mantenido en "muy alta" la calificación de incertidumbre para la teconológica incluso después de trascender sus cuentas.

EL IBEX ES LA BOLSA EUROPEA QUE MENOS SE REVALORIZA

En comparación con el resto de selectivos del Viejo Continente, el Ibex 35 es el índice que menos se ha revalorizado hoy. El CAC 40 francés encabeza la lista con un alza del 0,72%, seguida del MIB Italiano y el Dax alemán, que se elevan un 0,54% y un 0,45%, respectivamente. El FTSE inglés es el parqué más próximo al español y se anota alza del 0,37%.

Por otro lado, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía al cierre del Ibex en un 1,1%, hasta los 72 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,86%, hasta los 66,27 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1791 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años caía hasta el 3,096%, con la prima de riesgo en los 40,36 puntos básicos.