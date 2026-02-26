Junts también rechazará el decreto de Consumo para topar precios en situaciones de emergencia y podría ser derogado

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts ha avanzado que, además del decreto del escudo social, también votará en contra de la convalidación del decreto ley del Ministerio de Consumo para poder limitar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia originadas por accidentes, incendios o temporales, poniendo en peligro su convalidación ante un posible rechazo también de PP y Vox.

La formación de Miriam Nogueras ya había sentenciado que votaría en contra del conocido como escudo social, que incluye la prohibición de desahucios a personas vulnerables o el corte de suministros básicos a las mismas, pero ahora también ha confirmado que no apoyará el decreto del departamento de Pablo Bustinduy.

El Gobierno ya asumía la derrota en el conocido como escudo social pues consideran que las relaciones con los independentistas catalanes está rota, algo que según el Ejecutivo podría suavizarse cuando el expresident catalán Carles Puigdemont vuelva a España.

Sin embargo, no se habían pronunciado sobre el futuro del decreto de Consumo, que todavía está pendiente de votación y da al Gobierno la potestad de topar el precio de un servicio o producto cuando se declare una situación de emergencia, como la ocurrida con los temporales en Andalucía, fijando que el precio no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este en los treinta días naturales anteriores al comienzo de esta situación.