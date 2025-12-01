Indra modera su caída al cierre y se deja un 2,9% ante el posible retraso en la fusión con EM&E

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Las acciones de Indra han firmado este lunes el peor resultado del Ibex 35 al anotarse un descenso de un 2,91%, hasta situarse en los 44,66 euros por acción, en un contexto marcado por la posibilidad de que la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se retrase hasta el primer trimestre de 2026 debido a las gestiones para la valoración de la ecuación de canje con la que se prevé ejecutar la operación.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la acción de Indra ha llegado a tocar un mínimo intradía al mediodía en los 43,16 euros, momento en el que el descenso era de un 6,17%, si bien posteriormente el tono negativo se ha ido moderando.

Pese a todo, en lo que va de año sigue atesorando una revalorización positiva de un 161,5%, con una capitalización bursátil de 7.990 millones de euros.

Tanto el diario 'La Vanguardia' el pasado viernes como 'El Confidencial' este lunes, apuntan que en el consejo de administración de la compañía ha habido movimientos encaminados a esperar al cierre de las cuentas de 2025 de Indra y de EM&E para afinar la valoración de esta última compañía a fin de optimizar la ecuación de canje.

En este sentido, los analistas de XTB destacan que "los independientes quieren incorporar las cuentas cerradas de 2025 y auditorías actualizadas de Indra y EM&E para que la ecuación de canje y el precio se basen en información financiera más reciente y revisada externamente".

"Les preocupa que un eventual acuerdo de paz o desescalada en Ucrania pueda afectar de forma relevante el valor futuro del negocio de defensa y quieren que ese escenario se tenga en cuenta en la valoración. La clave gira en torno a los temores de pagar un precio 'desorbitado' frente a valoraciones previas (cifras superiores a 2.000 millones), en un contexto en el que los vendedores son a la vez accionistas y administradores relevantes de Indra", han añadido los analistas de XTB.

Cabe recordar que Indra estableció una comisión 'ad hoc' para analizar los conflictos de interés de la operación, dado que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano, que también es consejero de Indra.

De hecho, EM&E tiene un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, por detrás del Gobierno, que posee un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En este contexto, en el que el acuerdo para la operación de fusión parece que se puede retrasar al primer trimestre de 2026 (las previsiones iniciales apuntaban a antes de finales de este año) y en el que un acuerdo de paz en Ucrania parece más cercano, la cotización de Indra ha caído un 12% desde que el pasado 4 de noviembre llegase a rozar los 51 euros por acción.