El Consejo de Ministros de este martes aprobará la transformación de Sepes en Casa 47

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la transformación de Sepes en Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un año y que actuará como garante del artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Así lo avanzo la titular del ramo, Isabel Rodríguez, el pasado jueves durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda, que gestionará todo el ciclo de vida de los inmuebles: desde la adquisición, gestión de suelos y entrega de llaves.

Casa 47, que recibe su nombre en referencia al artículo 47 de la Constitución, se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía.

Entre las principales novedades, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible y los contratos de alquiler que gestione dicha Entidad Estatal de Vivienda podrán tener una duración de hasta 75 años: el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso".

Durante la presentación de la Entidad, Isabel Rodríguez destacó que con Casa 47 se busca construir con "rigor" y "seriedad" planificando dónde se construirá el nuevo parque público "para no repetir los errores del pasado". Además, las viviendas que se construyan será de "calidad" y "dignas", como manda el artículo 47 de la Constitución.

En este sentido, el Gobierno ha introducido mecanismos legales para que todo lo que se construya con recursos público a través de la Entidad Estatal de Vivienda sea público de manera permanente y no se pueda privatizar.

NADIE DESTINARÁ MÁS DEL 30% DE SU RENTA A PAGAR EL ALQUILER

Para asegurar la asequibilidad de la vivienda, el precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento.

El Gobierno ha establecido un mecanismo por el que el precio del alquiler no se fijará en función de lo que ha costado construir la vivienda, sino de lo que la ciudadanía puede pagar. Así, la renta del alquiler se calculará sobre el sueldo medio de cada territorio, siempre limitado a que no sobrepase ese 30%.

Sin embargo, en territorios donde no exista la tensión en los precios, se establecerán otros factores correctores, como topar el precio de la vivienda para que no se supere el coste actual del alquiler.

SE PODRÁ ACCEDER CON UNA RENTA DE ENTRE 1.200 Y 4.500 EUROS MENSUALES

Como requisito económico para acceder a estas viviendas en alquiler asequible -- existirán otros, que todavía el Gobierno no ha precisado -- las personas deberán tener rentas de entre el 2 y el 7,5 del IPREM (entre 1.200 y 4.500 euros mensuales), lo que supondrá que el 60% de la clase media y trabajadora podrá acceder a estas viviendas, según cálculos del Ministerio.

De cara a simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas, en 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una. Además, la plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda.

LA CARTERA DE CASA 47

Casa 47 no nace "vacía", indicó Rodríguez el pasado jueves, sino que incorporarán a su caertera viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior, así como de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sareb. Junto a ello, la Entidad Estatal de Vivienda se nutrirá de construcción propia.

En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España. Asimismo, ha desbloqueado obras de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente lo hará en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.

TAMBIÉN SE APROBARÁ LA AYUDA POR IMPAGO DEL ALQUILER

Además, está previsto, según indicó Isabel Rodríguez, que este martes el Consejo de Ministros apruebe también la compensación a propietarios en caso de impagos de alquiler en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables.

Así lo indicó la ministra de Vivienda el pasado martes a su entrada al Pleno del Senado, donde recalcó que esta medida busca "dar garantías" y evitar discursos que "alimentan el miedo" en relación a la vivienda, aunque no dio más detalles sobre en qué consistirá la ayuda.

Esa misma mañana, el presidente del Gobierno había anunciado que el Gobierno llevaría un real decreto con una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables", una petición de Junts.