Unicaja se dispara más de un 3% en Bolsa impulsada por sus resultados y roza los 3,37 euros

Archivo - Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Unicaja han liderado las subidas en la Bolsa de Madrid durante la apertura de la jornada de este viernes, al anotarse un avance del 3,22% que ha llevado a sus títulos a cerrar en los 3,369 euros.

El valor ha experimentado un marcado apetito comprador por parte de los inversores tras dar a conocer a primera hora de la mañana la publicación de su cuenta de resultados trimestral, situándose como uno de los principales valores dinamizadores del mercado.

En concreto, Unicaja cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 361 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad.

Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) se situaron en 1.085 millones de euros, con un crecimiento del 2,5%.

De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 755 millones de euros, un 1,7% más que en el mismo semestre del ejercicio precedente.