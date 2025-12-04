Bustinduy urge al PSOE a aprobar la prórroga automática de todos los contratos de alquiler que vencen en 2026

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha urgido este jueves a su socio de Gobierno, el PSOE, a aprobar la prórroga automática de todos los contratos de alquiler que van a vencer el año que viene, "una medida sencilla que se puede aplicar inmediatamente" y que protegería a 1,6 millones de personas.

"Hay que pinchar la burbuja del alquiler y creo que nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vencimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30%, un 40% o un 50% de sus rentas", ha señalado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con representantes de Plena Inclusión, en la sede del Ministerio.

Según ha trasladado el ministro, hoy se han conocido los datos de los contratos que van a expirar a lo largo de 2026, que son más de 630.000, una realidad que afecta a 1,6 millones de personas. Con esos datos, se puede estimar que a la familia que le afecta esta situación le supondría un coste de unos 1.735 euros. "Es un coste acumulado de 1.000 millones de euros para las familias españolas", ha señalado el ministro.

Por ello, desde Sumar han reclamado a su socio de Gobierno "pinchar" la burbuja del alquiler y proteger a las familias españolas y "no los intereses de especulación y rentismo que están haciendo que la crisis de vivienda sea el principal problema de las clases trabajadoras en este país".

Bustinduy ha recordado que Sumar presentó hace ya más de un mes un borrador de decreto ley que, entre otras muchas medidas, incluía la prórroga automática de todos los contratos que van a vencer en el país. "La herramienta está lista y estamos solo a la espera de una respuesta por parte de nuestros socios de Gobierno para poder implementar esta medida", ha insistido.

Preguntado por el real decreto anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ayudar a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables, una petición de Junts, Bustinduy ha remarcado que la obligación del Ejecutivo debe ser la de "defender a la gente trabajadora en este país".

"Aquí estamos ante un conflicto de intereses: o se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y las familias trabajadoras, o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro", ha señalado.

En cualquier caso, Bustinduy ha apuntado que las medidas que vayan para asegurar condiciones de viabilidad en el mercado del alquiler serán positivas y cuando se anuncien habrá ocasión de poderlas debatir.

"Pero creo que la medida más importante, prioritaria y absolutamente urgente es la prórroga de los contratos de las familias trabajadoras en España. Creo que ese es el primer paso que hay que dar", ha zanjado.