La compraventa de viviendas cayó un 11,4% en enero, hasta las 49.685 transacciones, según los notarios

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 11,4% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 49.685 transacciones, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda retrocedió un 6,8%, hasta las 26.450 operaciones, tras haber crecido ininterrumpidamente en los 21 meses anteriores, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su lado, el precio del metro cuadrado subió un 9% interanual en España, hasta los 2.065 euros por metro cuadrado, con los mayores avances en La Rioja (+27,5%) y Castilla-La Mancha (+23,3%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 12,6% interanual en enero, situándose en las 37.405 unidades, mientras que las unifamiliares se redujeron en un 7,8% interanual, hasta llegar a las 12.280 unidades.

Por su parte, los precios de los pisos avanzaron un 10,6% en enero, hasta alcanzar los 2.382 euros por metro cuadrado, máximos desde julio de 2007, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.539 euros, un 7% más interanual, lo que supone superar por primera vez el máximo de la serie histórica de julio de 2007.

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA SE REDUJO EN 15 CC.AA.

La compraventa de vivienda se redujo en quince comunidades autónomas y creció en las dos restantes, con avances solo en Castilla-La Mancha (+6,1%) y La Rioja (+5,6%).

Por su parte, las comunidades autónomas con mayor retroceso que la media nacional (-11,4%) fueron: Cantabria (-18%), Comunidad de Madrid (-15,9%), Andalucía (-14,2%), Navarra (- 14,2%), Galicia (-13,9%), Islas Canarias (-13,6%), País Vasco (-13,3%), Islas Baleares (-13,2%).

LA VIVIENDA SE ENCARECE EN 13 CC.AA.

Respecto al precio, en trece autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda y en las cuatro restantes disminuyó.

Así, se registraron subidas de dos dígitos en La Rioja (+27,5%), Castilla-La Mancha (+23,3%), Comunidad Valenciana (+16,7%), Islas Canarias (+16,5%), Cantabria (+15,9%), Islas Baleares (+14,2%), Asturias (+13,7%), Comunidad de Madrid (+11,5%), Cataluña (+10,9%).

En esta línea se produjeron avances, aunque de manera más modera, en Castilla y León (7,5%) y Andalucía (6,1%). En cambio, los precios de la vivienda registraron retrocesos en Navarra (-4%), Extremadura (-3,7%), País Vasco (-0,8%) y Región de Murcia (-0,4%).

DISMINUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN A LA VIVIENDA

Los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda en enero cayeron un 6,8% interanual, hasta las 26.450 operaciones, y con una cuantía promedio que ascendió un 13,4% interanual, hasta los 186.857 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,2%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 72,3% del precio.

Los préstamos hipotecarios tuvieron descensos en Andalucía (-14,5%), Comunidad Valenciana (-13,4%), Castilla y León (-13,3%), Cantabria (-13,2%), Región de Murcia (-12,3%), Islas Canarias (-12,0%), Aragón (-11,7%), Galicia (-11,5%), País Vasco (- 9,7%), Extremadura (-5,1%), Islas Baleares (-5,1%), La Rioja (-5,0%), Navarra (-3,4%), Comunidad de Madrid (-2,7%).

Por el contrario, Castilla-La Mancha (+15,3%), Cataluña (+2,5%) y Asturias (+1,1%) fueron las tres autonomías en las que aumentó el número de préstamos hipotecarios.

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda creció en todas las autonomías, destacaron los aumentos de dos dígitos en La Rioja (+38%) y Navarra (+25,7%), Aragón (+24,9%), Islas Baleares (+19,6%), Región de Murcia (+17,8%), Galicia (+17,4%), Islas Canarias (+16,3%), Comunidad de Madrid (+16%), Comunidad Valenciana (+15%), Cantabria (+12,8%), Asturias (+10,9%) y Castilla y León (+10,2%).