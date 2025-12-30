La compraventa de viviendas cayó un 1,9% en octubre, hasta las 64.290 unidades, según los notarios

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 1,9% en octubre, con 64.290 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 6,7%, hasta las 32.651 operaciones en el décimo mes del año, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.921 euros por metro cuadrado, lo que supone un 6,7% más en tasa interanual, con los mayores ascensos en Cantabria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Asturias (+16,4%), Comunidad Valenciana (+14,2%) y Castilla la Mancha (+13,4%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 4,6% interanual, alcanzando las 47.391 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 6,3% interanual, hasta las 16.899 unidades.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,4% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.232 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.441 euros, un 4,7% más.

LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA CAYERON EN 10 CC.AA.

La compraventa de viviendas se redujo en diez comunidades autónomas y creció en las siete restantes, con los mayores descensos en Comunidad de Madrid (-13,8%), La Rioja (-12,3%), Islas Baleares (-7,6%), Comunidad Valenciana (-4,0%), Extremadura (-2,9%), Asturias (-2,2%) y Castilla-La Mancha (- 2,0%).

Por el contrario, se registró una evolución positiva en Navarra (+7,6%), País Vasco (+4,7%), Galicia (+2,1%), Andalucía (+2,1%), Castilla y León (+1,9%), Aragón (+0,4%) y Cataluña (+0,1%).

EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAE SOLO EN LA RIOJA Y EXTREMADURA

En 15 autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda y en las dos restantes disminuyeron, concretamente, se registraron descensos en La Rioja (-20,5%) y Extremadura (-2,2%).

Las mayores subidas se dieron en Cantabria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Asturias (+16,4%), Comunidad Valenciana (+14,2%) y Castilla la Mancha (+13,4%).

En el lado contrario, se registraron subidas de un solo dígito en la Región de Murcia (+9,8%), País Vasco (+9,6%), Comunidad de Madrid (+8,7%), Castilla y León (+7,7%), Islas Canarias (+7,3%) y Andalucía (+6,4%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 6,7% interanual en España, hasta las 32.651 operaciones, con una cuantía promedio que ascendió un 12,8% interanual, hasta alcanzar los 177.656 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 50,8%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,5% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 15 autonomías, pero tuvieron descensos en La Rioja (-11,5%) y Navarra (-4,7%).

Además, las autonomías cuyas tasas superaron la media nacional fueron: Islas Baleares (+20,2%), Castilla y León (+13,2%), Galicia (+12,6%), Asturias (+11,9%), Castilla la Mancha (+11,2%), Cataluña (+10,2%), Islas Canarias (+9,8%) y Andalucía (+8,6%).

El número de nuevos préstamos aumentó en menor medida que el promedio en las siete autonomías restantes, destacando Región de Murcia (+6,5%), Comunidad Valenciana (+6,4%), Cantabria (+6%), País Vasco (+2,2%), Extremadura (+0,8%), Aragón (+0,4%) y Comunidad de Madrid (+0,3%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo al alza en la mayoría de las comunidades, ya que creció en 15 de ellas y decreció en las dos restantes.

Destacan los aumentos en Islas Canarias (+37,4%) y Cantabria (+28,7%), mientras que las comunidades con retrocesos fueron Extremadura (-1,6%) y La Rioja (-1,3%).