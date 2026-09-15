Feijóo acusa al Gobierno de "hundir la oferta y disparar los precios" de la vivienda en España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al Gobierno de haber "hundido la oferta y disparado los precios" de la vivienda en España por su política de regulación y por la falta de construcción, y ha asegurado que liberará suelo para construir un millón de viviendas y una "drástica" rebaja de impuestos si llega a la Moncloa.

"Para solucionar el problema de vivienda hay que dejar de construir relatos y ponernos a construir viviendas", ha sostenido el líder del PP durante una visita a una promoción de 1.200 viviendas en El Cañaveral, en Madrid, donde residirán unas 4.000 personas en los próximos meses.

Feijóo ha reivindicado la promoción como un ejemplo de una manera de hacer política basada en "hechos" y no en anuncios, al asegurar que las promesas se convierten en "una realidad palpable" cuando se entregan llaves. "Una vivienda es mucho más que una cifra, es mucho más que un titular", ha afirmado.

El líder 'popular' ha advertido de que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles y ha reprochado al Ejecutivo central no haberla situado entre sus prioridades. En este sentido, ha señalado que el precio de la vivienda nueva se ha incrementado un 74% en los últimos años y el alquiler un 44%, mientras que el coste de la vivienda crece, según ha denunciado, 2,6 veces más rápido que los salarios.

Asimismo, ha sostenido que España es el país europeo en el que la compra de una vivienda exige un mayor esfuerzo económico y ha alertado de que las familias destinan cada vez más recursos al pago de la hipoteca o el alquiler.

"Cuando un país convierte el acceso a una vivienda en un imposible, no está fallando el mercado, está fallando la política y se le está robando el futuro a la gente", ha afirmado el presidente del PP.

Feijóo ha denunciado que el déficit de vivienda se ha "cronificado" y la cifra ya alcanza las 750.000. Además, ha denunciado que el Ejecutivo ha hecho desaparecer el mercado de alquiler porque una de cada tres viviendas que se alquilaban anteriormente ahora ya están fuera del mercado.

También ha cargado contra el portal de vivienda de Casa 47 presentado recientemente, del que ha dicho que ofrece 800 inmuebles y que no cuenta, por ahora, con ninguna vivienda disponible en Madrid ni Barcelona.

Frente a ello, ha defendido el plan de vivienda del PP, elaborado con sus 14 gobiernos autonómicos y diseñado junto al sector. La propuesta, que ha asegurado que cuenta con respaldo parlamentario, se articula en torno a cuatro pilares: la construcción de un millón de viviendas y una nueva Ley del Suelo; una ley contra la ocupación; la reducción de la burocracia y una rebaja fiscal para los jóvenes.

En materia de trámites, Feijóo ha planteado que las obras puedan comenzar si el ayuntamiento no responde en un plazo de 90 días a las solicitudes de licencia. Además, ha propuesto que las actuaciones de rehabilitación que no afecten a inmuebles de patrimonio histórico puedan ejecutarse mediante declaración responsable, sin necesidad de licencia municipal previa.

El presidente 'popular' ha asegurado que el conjunto de estas medidas permitiría levantar un millón de viviendas durante la legislatura y crear 750.000 puestos de trabajo.

También ha planteado desgravaciones fiscales a jóvenes que destinen ahorros a vivienda en una 'hucha hogar joven'; avales públicos de hasta el 95% o el 100% del precio de compra, y rebajas fiscales para menores de 35 años.

Entre las medidas fiscales, destaca la bajada del impuesto de la renta a las personas físicas (IRPF) para un joven en su primer trabajo durante los primeros cuatro años; y la rebaja del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de IVA y la exoneración del pago de impuestos a las donaciones de padres a hijos para comprar una vivienda.

"En una vivienda tipo de 250.000 euros, cuando un joven empieza a trabajar a los 25 años, a los 30 compra su casa, tendrá entre 21.000 y 26.000 euros de ahorro fiscal y necesitará 50.000 euros menos para firmar la hipoteca de una vivienda", ha asegurado Feijóo.

ALMEIDA RECLAMA APOYO DEL GOBIERNO

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que para solucionar el problema de la vivienda resulta imprescindible contar con el apoyo del Gobierno de España, una implicación que ha reclamado ante Feijóo durante la visita a El Cañaveral.

"Estaremos seguros de que, cuando estés en el Gobierno, apoyarás a esta ciudad", ha trasladado a Feijóo, antes de asegurar que Madrid tiene una necesidad "perentoria" de construir vivienda "de manera masiva".

Almeida ha reivindicado que la capital dispone de suelo finalista para levantar 90.000 viviendas, que el parque público municipal superará por primera vez los 10.000 pisos y que el Ayuntamiento ha agilizado la concesión de licencias. También ha calificado de "proeza en el Derecho Administrativo" la futura sustitución del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 por el nuevo Plan Estratégico Municipal.