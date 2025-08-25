Muere Javier Sierra, presidente de Remax España, a los 64 años

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Javier Sierra, presidente de Remax España, ha fallecido en Madrid de manera repentina a los 64 años, según ha informado este lunes la compañía inmobiliaria.

Licenciado en Matemáticas, Sierra introdujo en 1995 la marca Remax en España, convirtiéndose en el primer país europeo en acoger el modelo de negocio de la compañía.

Javier Sierra cofundó en 1998 la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), de la que fue presidente en el año 2000, y en 2002 cofundó MLS España, la primera bolsa de inmuebles compartida entre profesionales, entidad que presidía desde 2007.

"Gracias a su visión, Remax España ha alcanzado hitos históricos, como superar los 2.000 agentes asociados en 2018 o ser reconocida en ocho ocasiones consecutivas como la Mejor Franquicia Inmobiliaria por elección del consumidor", ha destacado la empresa.

Desde Remax España, que este año celebra su 30 aniversario, han resaltado que Sierra deja como legado "una organización sólida, en constante crecimiento y con un firme compromiso con la excelencia".

"Remax España, sus accionistas y todo el equipo que conforma la red, junto con su familia, asumen el compromiso de honrar y proyectar la visión de Javier Sierra hacia el futuro, manteniendo vivo su espíritu innovador y su cultura basada en valores. Acompañamos a su familia y seres queridos en estos momentos de profundo dolor, agradeciendo de corazón el ejemplo, la energía y la grandeza de quien supo profesionalizar el sector inmobiliario como nadie, sino también la vida de miles de profesionales del sector inmobiliario en España", concluye el comunicado.