Muere Ramón Riera, primer español en ocupar la presidencia mundial de la organización inmobiliaria FIABCI

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ramón Riera, primer español en ocupar la presidencia mundial de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI), ha fallecido este fin de semana, según ha informado este lunes FIABCI España, de la que Riera fue presidente entre 2011 y 2020, año en el que cedió el cargo al exministro de Industria y exalcalde de Barcelona, Joan Clos.

Abogado de formación y profesional con más de tres décadas de experiencia en la gestión y comercialización inmobiliaria, Riera fue elegido presidente mundial de FIABCI en junio de 2024, durante un Congreso Mundial celebrado en Singapur. En julio de 2025 finalizó su mandato internacional, pasando a ocupar la posición de 'Immediate Past World President' de la federación.

Durante el año que duró su mandato, Riera combinó sus funciones de presidente mundial de FIABCI con las de presidente de la división profesional y responsable del crecimiento y expansión de las delegaciones de FIABCI en Latinoamérica.

Riera también presidió la región europea de FIABCI desde 2016 a 2020 y fue elegido miembro del Consejo Directivo de FIABCI para el periodo 2020-2023, así como presidente del Comité de Marketing y Networking. Además, era presidente honorífico de FIABCI España y presidente del Comité de Legislación y Medioambiente.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y con una carrera de más de 35 años de trayectoria en el sector inmobiliario, era propietario de Eurofincas, empresa de gestión y comercialización de patrimonio inmobiliario. Anteriormente, ostentó el cargo de director de inmuebles de la Agrupación Mutua y Bankpyme, así como el de director general de Aisa.

Su compromiso con las asociaciones profesionales lo llevó también a ejercer como director internacional de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (ANAI) y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), ha destacado FIABCI España en un comunicado.