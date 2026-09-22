El Observatorio del Alquiler denuncia que ninguna vivienda de Casa 47 cumple con el criterio de ser asequible

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Alquiler ha denunciado este martes que ninguna de las 638 viviendas de alquiler asequible publicadas en el portal de Casa 47 cumple con el criterio de asequibilidad establecido por la Ley de Vivienda.

El análisis del Observatorio concluye que, al calcular el porcentaje de esfuerzo financiero que suponen estos inmuebles para los inquilinos, la renta por sí sola ya alcanza el límite del 30% de los ingresos netos anuales mínimos requeridos, por lo que al añadir los gastos de suministros básicos (y los de comunidad cuando correspondan) se supera "ampliamente" dicho umbral.

La Ley de Vivienda define las condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero como aquellas donde la suma de la renta del alquiler, los gastos de comunidad y los suministros básicos no supere el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Sin embargo, el informe señala que la fórmula aplicada por Casa 47 ha considerado únicamente la renta del alquiler para fijar el límite del 30% de los ingresos netos del hogar, dejando al margen los gastos de suministros y de comunidad, lo que provoca el incumplimiento de la norma estatal y de sus propias reglas de comercialización.

INCUMPLE SUS PROPIAS NORMAS Y LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Las normas de comercialización de Casa 47, publicadas en noviembre de 2025, establecen que la renta más la estimación de suministros no debe ser superior al 30% de la renta disponible estimada de la unidad de convivencia. Asimismo, las bases de la convocatoria recogen que cada unidad de convivencia sólo puede solicitar viviendas cuyo alquiler no supere el 30% de sus ingresos netos mensuales, expone el Observatorio.

No obstante, en una cláusula de las citadas normas traslada a la parte arrendataria el pago de los gastos ordinarios de comunidad, así como los servicios y suministros privativos (comunicaciones, agua, gas y electricidad, entre otros).

Al realizar el cálculo vivienda por vivienda dividiendo los ingresos netos mensuales entre el precio del alquiler, el estudio del Observatorio constata que la cuota del arrendamiento absorbe por sí sola el 30% de los ingresos netos, sin integrar los costes adicionales que la ley obliga a incluir.

HASTA UN 39,77% DE TASA DE ESFUERZO EN GIJÓN

El estudio de El Observatorio del Alquiler -que para su cálculo ha tenido en cuenta exclusivamente el precio del alquiler y la estimación de los suministros básicos (luz, agua, electricidad e internet), valorados en una media de 123 euros mensuales- advierte de que este coste añadido eleva la tasa de esfuerzo a más del 35% para los hogares con ingresos netos mínimos.

Al analizar los ingresos mínimos mensuales requeridos, la tasa de esfuerzo más elevada se ha registrado en una de las viviendas publicadas en Gijón, donde el esfuerzo financiero escala hasta el 39,77%. Esta cifra se sitúa 9,77 puntos por encima del máximo recomendado por la legislación, distanciándose del concepto de "vivienda asequible".

El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es un centro de investigación en España especializado en el mercado del alquiler.