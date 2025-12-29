La oferta de habitaciones en alquiler aumenta de media un 50% durante 2025, según pisos.com

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda. - ESTAR DONDE ESTÉS - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La disponibilidad de pisos compartidos ha registrado en 2025 un aumento medio del 50% respecto al ejercicio anterior debido a la poca accesibilidad al alquiler tradicional, según la encuesta realizada por pisos.com.

El mercado inmobiliario español experimentó crecimientos históricos durante los meses de julio y agosto con picos de hasta el 195% en la oferta de habitaciones ante la dificultad de las familias de asumir rentas completas.

El portavoz de pisos.com, Ferran Font, explica que los propietarios reconvierten inmuebles familiares en viviendas compartidas para rentabilizar pisos que superan habitualmente los 1.200 euros mensuales en las grandes capitales.

Los meses de septiembre, octubre y noviembre mantuvieron esta tendencia a la alza con crecimientos del 24%, 47% y 28% respectivamente, lo que confirma una transformación estructural y consolidada del sector residencial.

El perfil del inquilino ha evolucionado hacia personas de entre 35 y 50 años con empleos estables y familias monoparentales -- incluso jubilados-- que buscan ahora en el piso compartido una solución habitacional de larga duración.