Los portales inmobiliarios prevén una moderación de las hipotecas tras crecer un 10,8% en junio

Vivienda pública - JORGE LÓPEZ MUÑOZ

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los portales inmobiliarios Fotocasa e Idealista prevén una moderación de la actividad hipotecaria en los próximos meses después de que la firma de hipotecas sobre vivienda haya aumentado un 10,8% interanual en junio, hasta las 45.907 operaciones, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha señalado que el mercado hipotecario mantiene un "elevado dinamismo", aunque ha advertido que los datos todavía no recogen plenamente el cambio de las condiciones monetarias y financieras de los últimos meses.

En este sentido, ha indicado que muchas de las hipotecas formalizadas en junio corresponden a procesos de compra y financiación iniciados al meno dos meses antes, por lo que el efecto del nuevo escenario de tipos podría apreciarse con mayor claridad en los próximos meses.

Fotocasa espera así que el mercado hipotecario "vaya perdiendo velocidad" a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen a las operaciones, en un contexto marcado por unos precios de la vivienda elevados y la falta de oferta. Matos considera que, tras un periodo de fuerte expansión, lo esperable es avanzar hacia una normalización de la actividad, con un comprador más prudente y unas entidades financieras más selectivas.

Por su parte, el director general de idealista/hipotecas, Juan Villén, ha señalado que el fuerte dinamismo de las hipotecas resulta "sorprendente" ante la ralentización del volumen de transacciones de vivienda. En su opinión, existen dos factores principales que explican esta evolución, como el aumento del peso de los compradores que necesitan financiación para acceder a una vivienda y la mayor actividad de cambios de hipoteca ante la subida de tipos.

Villén ha explicado que algunos bancos están cancelando las hipotecas anteriores y constituyendo nuevas, lo que "infla la cifra total" de operaciones hipotecarias. De cara a los próximos meses, idealista considera que se mantendrá una mayor contención en el volumen de hipotecas destinadas a la compra de vivienda, mientras continuará creciendo el número de consumidores que cambian su préstamo para protegerse frente a la subida de tipos.