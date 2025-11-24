Redpin e idealista colaboran para apoyar a los compradores internacionales en España y Portugal

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Redpin ha suscrito un nuevo acuerdo de colaboración con idealista con el objetivo de ofrecer a los compradores internacionales en España y Portugal orientación práctica sobre la gestión del cambio de divisas y los pagos transfronterizos, según ha informado este lunes la plataforma global de pagos inmobiliarios en un comunicado.

En concreto, la iniciativa integra estos contenidos directamente en la plataforma de búsqueda de idealista en ambos países, con el objetivo de ayudar a los usuarios a prepararse mejor y completar con éxito la compra de vivienda en el extranjero.

A través de contenido específico en la web y boletines periódicos, los usuarios de Idealista recibirán consejos prácticos sobre soluciones de pago seguras y contenidos educativos sobre la importancia de la cobertura de divisas, las fluctuaciones y los tipos de cambio al comprar una propiedad en el extranjero.

Según Redpin, los compradores internacionales en idealista pueden evaluar opciones de pago y acceder a un tipo de cambio "más favorable que el que recibirían tradicionalmente de los bancos".

La vicepresidenta de Crecimiento de Redpin, Pia Hauch, ha explicado que esta colaboración con idealista busca dar a los compradores internacionales la confianza necesaria para gestionar sus pagos de forma segura al comprar en España o Portugal.

"España y Portugal siguen siendo destinos clave para los inversores inmobiliarios internacionales. Nuestra colaboración permitirá una experiencia más unificada, en la que los compradores podrán avanzar con confianza desde la búsqueda hasta la propiedad, combinando acceso al mercado con seguridad en la transacción para atender la creciente demanda de inversión inmobiliaria en el sur de Europa", ha concluido Hauch.