Estas son las zonas donde más extranjeros alquilan vivienda en España

Junto a Santa Cruz de Tenerife, el interés por arrendar una vivienda en estas zonas supone más del 20% de la demanda

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las viviendas en alquiler anunciadas en las provincias de Baleares (29,1%), Alicante (27,4%), Málaga (25,7%) y Santa Cruz de Tenerife (21,9%) reciben un "destacado" interés desde el extranjero y superan el 20% del total de la demanda durante el primer trimestre de este año, según el último estudio de idealista.

El portal inmobiliario expone que, en general, las viviendas en alquiler en las provincias costeras y turísticas reciben una mayor proporción de visitas procedentes de este tipo de demandantes, destacando la "fuerte" demanda procedente de países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, pero también desde Estados Unidos, Argentina, Marruecos o Colombia.

En el caso de Baleares, las búsquedas más frecuentes proceden de Alemania (39%), muy por delante de las que vienen de Reino Unido (9%) e Italia (7%). Por su parte, en Alicante destacan las visitas procedentes de Países Bajos (14%), Alemania (11%) y Reino Unido (9%).

En tercer lugar, aparece Málaga, donde los países más destacados son Reino Unido (11%), Alemania (10%) y Países Bajos (9%). Asimismo, en Santa Cruz de Tenerife los alemanes (23%) superan a italianos (19%) y británicos (8%) en el interés por encontrar un alquiler en las islas occidentales de Canarias.

A su vez, el informe anota que las viviendas en alquiler anunciadas en idealista en otras provincias costeras y turísticas también han recibido un "peso importante" de visitas desde el extranjero, como Las Palmas, Girona o Almería --con una demanda por encima del 15% en las tres--, donde alemanes, franceses, británicos, italianos y neerlandeses se interesan por arrendar una vivienda en España.

GRANDES MERCADOS RESIDENCIALES: VALENCIA, LA ZONA CON MÁS VISITAS

Entre los grandes mercados residenciales, el mayor peso de las visitas a las viviendas en alquiler se lo anotó Valencia (17%), por delante de Barcelona (15,3%), Madrid (9,1%) y Sevilla (8,1%).

Desde Estados Unidos la mayor parte de las visitas se dieron en Valencia, Madrid o Sevilla, entre el 13% y el 14%, y en Barcelona fueron los segundos, con un 10%, solo por detrás de los franceses (11%).

El estudio muestra que los alemanes (9%) y los franceses (8%) acompañan a los norteamericanos en la provincia valenciana, mientras los italianos (9%) completan el trío en Barcelona. En Madrid también sobresalen las búsquedas procedentes de Francia (8%) e Italia (7%), lo mismo que en Sevilla, con un 11% y un 9%, respectivamente.

"Entre las otras nacionalidades destacadas en el resto de provincias, aunque todas ellas reflejan una demanda foránea por debajo del 10%, se puede apreciar el interés de los portugueses por sus zonas fronterizas, liderando las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%), y Ourense (15%). Desde Andorra encabeza el interés por alquilar en Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza con un 10% de la demanda foránea en Valladolid", señalan desde idealista.

Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.