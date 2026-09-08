Sumar cree que el portal de Casa 47 no aporta "demasiado" y urge a aprobar el decreto de alquileres

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha señalado este martes que el portal web de Casa 47, donde se ofertan viviendas a precios asequibles, no aporta "demasiado" para resolver la crisis del sector y ha urgido a aprobar el decreto ley para prorrogar automáticamente los contratos de alquiler.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó este lunes el nuevo portal web de la empresa adscrita al Ministerio de Vivienda con 800 inmuebles puestos a disposición de la ciudadanía y con la intención de incorporar pronto otros 1.500 repartidos por todo el territorio nacional.

Desde Podemos han tachado este portal de "tomadura de pelo" y la portavoz de Sumar ha dicho que, aunque no resta, tampoco aporta demasiado. "Puede haber otras cosas que no resten, pero que tampoco sumen demasiado", ha dicho Barbero.

En esta línea, ha insistido en que el objetivo prioritario de Sumar es que se apruebe en un Consejo de Ministros de septiembre el decreto ley para prorrogar los alquileres y que los grupos parlamentarios se comporten "con responsabilidad" y apoyen el texto cuando desembarque en el Congreso para su convalidación.

AGRADECIMIENTOS A VIVIENDA POR RETIRAR EL VISOR WEB

En otra rueda de prensa, el portavoz de Vivienda del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha agradecido al Ministerio de Vivienda que retirase a última hora de ayer el mapa visor de la nueva web de Casa 47 que no reconocía al Sáhara Occidental y lo situaba como territorio marroquí y, además, incluía a las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla como territorios en disputa con Marruecos.

"Agradecemos a la ministra que ayer, después de que desde Compromís exigiéramos su retirada por incluir el Sáhara en el mapa de Marruecos y no dejar claro la españolidad de Ceuta y Melilla, que hayan retirado el visor", ha dicho Ibáñez.

Sobre el portal, el diputado ha señalado que aunque considere que es una "buena herramienta", de momento no tiene la dimensión del drama que sufre España con la vivienda, pues en el caso de la Comunidad Valenciana sólo se ofertan 400 inmuebles a precios asequibles. "Es ridículo", ha apostillado.