Sumar pide aclarar la fiscalidad de las ayudas para rehabilitar viviendas y que nunca sean ganancia patrimonial

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que plantea aclarar la fiscalidad de las subvenciones para la rehabilitación de vivienda en el marco de ayudas para combatir el cambio climático, para que no computen en ningún caso como ganancia patrimonial en el IRPF.

En una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Hacienda, el grupo explica que aunque las subvenciones estatales para este propósito no tributan y no computan como ganancia patrimonial, otras ayudas autonómicas como las del Plan Rehabilita de la Comunidad de Madrid sí se consideran un aumento patrimonial.

Sumar asegura que esto ha provocado confusión en la Seguridad Social, que afirma que "no siempre puede conocer de dónde vienen esos aumentos patrimoniales cuando cruza los datos con la AEAT".

La formación advierte que esa confusión tiene un "efecto nocivo" a dos niveles, ya que, por una parte, hay familias vulnerables que estarían perdiendo parte de sus ingresos al rehabilitar su vivienda y, por otra parte, este tipo de tributación tendría un "claro efecto disuasorio" sobre las familias de rentas bajas para rehabilitar su vivienda contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Su receta es modificar el régimen fiscal de las subvenciones para la rehabilitación de vivienda en el marco de ayudas para combatir el cambio climático de forma complementaria a la fiscalidad por las comunidades autónomas y asegurando que estas no computen como ganancia patrimonial en el IRPF.

Así las cosas, Sumar insta al Gobierno del que forma parte a modificar el régimen fiscal de estas subvenciones de forma complementaria a la fiscalidad aplicada por las comunidades autónomas en este tipo de ayudas.