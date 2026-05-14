Urtasun anuncia que están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de prórroga de alquileres

Confía en llevarlo "lo antes posible al Congreso y al Consejo de Ministros"

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno y Sumar están "dispuestos a negociar" con Junts un nuevo decreto de vivienda que incluya la prórroga de los alquileres, después de que el partido de Carles Puigdemont se haya mostrado abierto a ello, bajo algunas condiciones.

"Junts se ha abierto a negociar una prórroga de los contratos con una serie de medidas que yo quiero decir desde aquí que estamos dispuestos a negociar", ha dicho el también portavoz de Sumar en un acto de los Comuns en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) este jueves.

Ha dicho que lo harán "siempre y cuando se garantice que ningún ciudadano de este país vea cómo le expulsan de su casa o cómo no puede afrontar una subida de 400 euros", pero que darán esta batalla.

"SEGUIREMOS LUCHANDO"

"Seguiremos luchando para que la gente que no se pudo acoger se pueda volver a acoger esta prórroga de contratos y volver a llevar esto lo antes posible al Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros", ha añadido.

El primer decreto, que Junts, junto al PP y Vox, tumbó en el Congreso de los Diputados, fue, a pesar de ello, según Urtasun, "muy útil, porque estuvo en vigor durante un mes y medio y hubo mucha gente que ya pudo acogerse a la prórroga".

Los 'juntaires' se mostraron este miércoles abiertos a negociar un nuevo decreto si se incluyen deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

AGUJERO NEGRO

Urtasun ha justificado la necesidad de la prórroga de los alquileres porque la vivienda se está convirtiendo en un "agujero negro" de muchas de las mejoras laborales que ha impulsado el Gobierno, y ha señalado que medidas como la ampliación del parque público de vivienda son necesarias, pero que no dan resultados a corto plazo.

"Es urgente frenar a los especuladores, prorrogar los contratos en vigor y garantizar una vivienda digna", y se ha mostrado favorable a prohibir las compras de vivienda con fines especulativos, como los Comuns han acordado con el Govern hacer en Cataluña, en toda España.

REGISTRO HORARIO

El ministro se ha referido también al registro horario, medida que ha generado división entre el PSOE y Sumar en el Gobierno, y se ha mostrado convencido de que lograrán sacar adelante, así como la reducción de la jornada laboral: "Es una batalla que retomaremos".

En este sentido, ha reivindicado las políticas en materia laboral del Gobierno, y ha criticado que en la campaña de las elecciones en Andalucía se "saque pecho" de la reducción de paro, cuando el PP y concretamente su candidato a la Junta, Juanma Moreno Bonilla, criticaba la reforma laboral del Gobierno.

"Lo único que sabían decir, y lo repasé el otro día con un vídeo de Moreno, era que 'traer más rigideces al mercado de trabajo solo generará más paro y más precariedad'", ha dicho, y también ha criticado que el PSOE reivindique los buenos datos, cuando la entonces vicepresidenta, Nadia Calviño, también era contraria a la reforma.