COMUNICADO: Lewtan Technologies presenta ABSNet(TM) Excel Add-in, una herramienta para la vigilancia automática ABS

-- Los usuarios de ABSNet(TM) podrán integrar los datos de resultados de ABSNet en sus propios modelos y hojas de cuentas

Lewtan Technologies, Inc. ("Lewtan") ha anunciado hoy la disponibilidad de la herramienta ABSNet Excel Add-in para los clientes de ABSNet(TM) (http://www.ABSNet.net), la principal fuente de finanzas estructuradas de la industria, que dispone de un sistema de vigilancia e inteligencia con respaldo de activos. La nueva herramienta ABSNet Excel Add-in permite a los inversores de ABS, banca de inversión y otros participantes del mercado conseguir una automatización más eficaz de los procesos de vigilancia, gracias a que integra directamente los datos de ABS en sus propias hojas de cuentas, modelos y plantillas de información.

La herramienta Excel permite a los usuarios de ABSNet integrar los datos de resultados de miles de acuerdos de EE.UU. e internacionales de ABS en hojas de cuentas de Excel, mejorando el acceso a los datos y la eficacia de los procesos. Esta herramienta proporciona datos de resultados e información sobre los acuerdos, tanto actuales como históricos, consiguiendo que los usuarios se beneficien del ahorro de tiempo, reducción de los procesos manuales y simplificación de la generación de los informes de resultados.

Ya están disponibles más de 12.000 acuerdos en ABSNet, y las nuevas opciones integradas de Excel Add-in permitirán a los usuarios actualizar los datos en sus modelos de hojas de cuentas internas y de informes con sólo pulsar un botón. En cuanto la información se incluya en la hoja de cuentas, los usuarios podrían manipular los datos mediante la utilización de las funciones de las celdas, gráficos y tablas de Excel.

"ABSNet se desarrolló con la finalidad de centralizar y estandarizar la gran cantidad de información asociada a las transacciones de ABS, proporcionando a los participantes en el mercado la capacidad de disfrutar de una mejor información sobre las decisiones", comentó Stuart Lewtan, consejero delegado de Lewtan Technologies. "Con la disponibilidad de ABSNet Excel Add-in, los usuarios podrán disponer de una potente herramienta, que les ayudará a disfrutar de un acceso más fácil a los datos, automatizando el proceso de vigilancia ABS.

ABSNet Excel Add-in está disponible como servicio premium para los suscriptores de ABSNet. Más información en la página http://www.lewtan.com.

Aceca de Lewtan Technologies

Lewtan Technologies Inc es el principal proveedor de soluciones de información y tecnológicas en la industria global de los activos de aseguración. Más de 250 instituciones confían en las soluciones de Lewtan Technologies, como ABSNet (http://www.ABSNet.net), siendo ahora el principal recurso para la inteligencia y vigilancia de ABS en el mercado global. Lewtan proporciona nuevos modelos de flujo de activos europeos en ABSNet para el análisis de los acuerdos en diferentes escenarios. ABS Discloser proporciona a los emisores una transparencia de los acuerdos superior y capacidad de mercado, al mismo tiempo que la suite de emisores de Lewtan automatiza la administración asegurada y los procesos de información. En 2001 Lewtan y Deutsche Bank Corporate Trust lanzaron iCDO, un sistema de gestión de transacciones de servicios completos basado en Internet para los emisores de las obligaciones de la deuda colateralizada (CDO). Lewtan Technologies ha recibido dos premios de International Securitization Report, "Global Technology Provider of the Year". Más información disponible en la página web http://www.Lewtan.com.

