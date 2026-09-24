Aagesen defiende las renovables como vía para "dejar atrás la adicción a los combustibles" fósiles

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un acto institucional, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha abogado este miércoles por las energías renovables como vía para "dejar atrás la adicción a los combustibles" fósiles y reducir la dependencia energética ante la volatilidad de los mercados.

En un acto sobre Acción Climática y Transición Justa, en Nueva York, Aagesen ha defendido que desplegar una "agenda verde" permite "reducir la dependencia" en un contexto convulso, marcado por los conflictos bélicos, y "proteger a los ciudadanos".

"De hecho, España está mejor preparada para enfrentarse a las guerras que estamos viviendo, tanto en Ucrania como en Irán", ha afirmado, subrayando que "ni el sol ni el viento pueden ser bloqueados por ningún ejército". Al hilo, la ministra ha afirmado que España ha conseguido "multiplicar por dos" su potencia renovable en los últimos años.

Por otro lado, ha recordado la emergencia climática y la necesidad de tomar medidas ante los fenómenos adversos que provoca, como las olas de calor extremo, inundaciones o incendios. "Todo ello ha ocurrido en mi país en menos de 12 meses", ha expuesto. Y ha advertido: "Nadie, absolutamente nadie está preparado para un mundo que supere 1,5 grados centígrados".

En este contexto, Aagesen ha instado a tener una "planificación tanto climática como energética" a medio y a largo plazo, así como "un marco regulatorio estable". "Esta hoja de ruta no es una opción, es la opción, porque es la que tiene sentido común", ha concluido su discurso.