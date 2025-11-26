Aagesen reprocha al PP su "mirada al retrovisor" y defiende que la política energética del Gobierno funciona

1030503.1.260.149.20251126102311 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reprochado al portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, su "mirada al retrovisor" y ha reivindicado que la política energética del Ejecutivo "sí funciona".

En el Pleno del Congreso, Aagesen ha asegurado que la política energética del Gobierno "funciona" y ha subrayado que España es hoy "un referente internacional" en materia de sostenibilidad y competitividad.

En concreto, la ministra ha acusado a los populares de desentenderse del diálogo y de "negarse, una y otra vez, a participar en acuerdos de Estado frente a la emergencia climática".

Frente a las críticas del PP por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril y la gestión del 'mix' energético, la vicepresidenta tercera ha recordado que las políticas de anteriores gobiernos "privaron a los ciudadanos del autoconsumo" y "paralizaron el despliegue renovable", lo que derivó en "una factura en diferido" de más de 10.000 millones de euros por demandas internacionales.

Aagesen ha destacado que el Ejecutivo actual ha logrado "precios energéticos por debajo de la media europea" y un marco de confianza para la inversión en energías limpias. Según ha dicho, "sí hay empresas que quieren apostar por España" y "sí hay crecimiento económico compatible con la transición energética".

La ministra ha lamentado que el PP "siga mirando atrás" y ha alertado de que su planteamiento podría suponer un retroceso en la política climática. En este sentido, ha mostrado preocupación ante los pactos de los populares "con la ultraderecha en Europa" y "con el Gobierno valenciano, contra la Agenda Verde".

En su intervención, Aagesen ha citado una carta reciente remitida por la Generalitat Valenciana en la que --según ha asegurado-- se pedía al Gobierno un plan "libre de imposiciones climáticas de Bruselas". La vicepresidenta tercera ha concluido recriminando al PP que su alternativa energética "niega el cambio climático y el compromiso con el futuro", una posición que, a su juicio, "no se merece España ni los españoles".