La Abadía de Montserrat estrena un sistema de iluminación más eficiente creado por Fundación Endesa

La nueva iluminación de la abadía de Montserrat - ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Abadía de Montserrat ha estrenado un nuevo sistema de iluminación más eficiente que transforma la imagen exterior del conjunto monástico, con una luz "cálida y envolvente", respetando su entorno natural, un proyecto que ha llevado a cabo la Fundación Endesa.

La instalación consta de 27 proyectores LED y 40,5 metros de luminarias lineales de alta eficiencia, mejorando la eficiencia energética del templo y remarcando su valor histórico y arquitectónico, ha informado este miércoles la fundación en un comunicado.

Se prevé que la nueva iluminación reduzca un 40% el consumo energético del templo y que se evite la emisión de 350 kilogramos de CO2 anuales.

En el acto de inauguración de la nueva iluminación han participado el abad del Monasterio de Santa Maria de Montserrat, Manel Gasch Hurios; el presidente de Endesa y Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero; la directora general de la Fundación Endesa, María Malaxechevarría y el director de Endesa en Catalunya, Enric Brazis.

Gasch ha destacado que "la luz es símbolo de muchas cosas relacionadas con la verdad, con Dios" y ha asegurado que es también instrumento de sostenibilidad y que esto se ha materializado en la nueva iluminación del recinto de Montserrat.

Por su parte, Sánchez-Calero ha afirmado que esta actuación reafirma el compromiso de Endesa "con el cuidado y el embellecimiento de este símbolo patrimonial y religioso catalán".

TECNOLOGÍA EFICIENTE

El nuevo sistema cuenta con 4 circuitos eléctricos y un doble control escalonado, uno principal integrado en el sistema de gestión de Montserrat (BMS), que regula el encendido en función de la hora y la luz natural y un control secundario que ajusta la intensidad y el color de cada proyector, ofreciendo diferentes escenas.

Esta es la tercera intervención de la Fundación Endesa en el Monasterio de Montserrat, tras las actuaciones realizadas en 2009 y 2013 en el interior de la basílica, el Altar Mayor, la nave central y las capillas laterales.