El barril de petróleo Brent llega a superar los 91 dólares

Archivo - Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica - Cedida - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba este lunes a superar el umbral de los 91 dólares, algo que no sucedía desde la segunda semana de junio, como consecuencia de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos y la inestabilidad en la región del golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

En concreto, el coste del barril de petróleo Brent llegaba a revalorizarse hasta un 3,8% para cotizar en los 91,43 dólares, su precio más alto desde el pasado 11 de junio y un 18% por encima del marcado hace una semana, aunque antes de la apertura europea moderaba su escalada al 2,5%, consolidándose por encima de 90 dólares.

En el caso del crudo WTI, el precio del barril llegaba a encarecerse hasta superar la barrera de los 84 dólares, cotizando así en máximos desde el pasado 11 de junio, cuando parecía que las conversaciones para un alto el fuego entre EEUU e Irán podrían desembocar en un acuerdo para poner fin a las hostilidades.

Sin embargo, el Ejército estadounidense ha completado esta noche una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena jornada consecutiva de operaciones militares nocturnas contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.