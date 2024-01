Bilbao (PNV) ve "desafortunadas" las acusaciones de "negacionismo" a Imaz (Repsol) por parte de Ribera

Lamenta que se esté dando a los Fondos Next más "una perspectiva de fondo de cohesión que de transformación"



BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao ha considerado "desafortunadas" las acusaciones al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, de "negacionismo" por parte de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y ha advertido que este tipo de polémicas "no aportan nada".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la representante jeltzale se ha referido además a su decisión de no volver a encabezar la lista del PNV a las próximas elecciones europeas y ha reiterado que su etapa política "se ha acabado". "La vida tiene etapas y debe comenzar una nueva para mí", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que se está "más cerca" de que el euskera sea oficial en las instituciones europeas y ha confiado en que el Gobierno español lo vea "como algo necesario".

Por otro lado, y en relación a la transición energética, la representante jeltzale ha señalado que debe hacerse "de manera ordenada y justa", aunque "no hay debate sobre los objetivos" de la misma.

En este contexto, Bilbao ha sido cuestionada por las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien este jueves acusó al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de defender un discurso de "negacionismo y retardismo" respecto a la manera en que se está abordando desde Europa la transición energética para luchar contra el cambio climático.

"Lo que Josu Jon Imaz viene diciendo y compartimos es que no tenemos que descartar absolutamente nada. La apuesta a la sola electrificación nos puede llevar a una nueva dependencia. Si todo es eléctrico y nosotros en Europa no somos capaces de construir las baterías de todos los coches por depender de terceros países... ¿no estaremos generando nuevas dependencias en nuestra transición energética?", ha cuestionado.

De este modo, ha considerado "incuestionable" la apuesta de Imaz por "la consecución de los objetivos y la descarbonización". "Hace falta tecnología porque hace falta una transición justa, ordenada, ser eficaces y hacerlo de la forma más barata posible y manteniendo empleos de calidad", ha resaltado.

En este contexto, ha lamentado las acusaciones de "negacionismo" por parte de la ministra y ha afirmado que "este tipo de polémicas cuando alguien tiene responsabilidad política" no le interesan ya que "no aportan nada".

"Creo que son desafortunadas y personalmente me hubiera interesado más lo discutido en Davos, las conclusiones y reflexiones puestas sobre la mesa", ha expresado, para añadir que le consta que el "discurso de Josu Jon Imaz no ha caído en saco roto".

FONDOS NEXT

En relación a la gestión de los fondos Next Generation, Bilbao ha recordado que el Parlamento europeo ya señaló que estos fondos, "que son para la transición energética y digital, debían tener la participación de las administraciones regionales y locales".

"Como PNV venimos denunciando una mejor gestión de esos fondos. Elaboramos un proyecto de Next Generation Euskadi porque nuestra realidad industrial no es la de otras regiones y esos fondos debían estar adaptados a esa estrategia para poder utilizarlos mejor. Echamos de menos que el Gobierno español no tiene en cuenta esos criterios y se le está dando más una perspectiva de fondo de cohesión que de transformación", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado "más transparencia".

Respecto a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, Bilbao ha advertido que "la polarización de la extrema derecha e izquierda es un fenómeno global" y ha alertado de que existe "un riesgo" de que los partidos de extrema derecha estén "trabajando" en una estrategia de cara a "juntarse".

Por otro lado, y en relación a la oposición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la creación de un Estado palestino tras el fin de la guerra en Gaza, Bilbao ha considerado que Netanyahu "puede estar quedándose fuera de la realidad". Además, ha confiado en que "la presión internacional acabe con la barbarie que se vive porque es insostenible". "Hay que parar la masacre que estamos viendo en Gaza", ha enfatizado.