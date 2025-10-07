Cemex y Enagás se unen para desarrollar una solución logística para el transporte marítimo de CO2 capturado

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cementera mexicana Cemex y Enagás, a través de su filial Scale Green Energy, han suscrito un acuerdo para analizar y desarrollar soluciones integrales destinadas al transporte marítimo de CO2 capturado en la fabricación de cemento, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del sector industrial.

Además, esta colaboración incluye explorar el potencial desarrollo del transporte de CO2 capturado por tubería, según han informado ambas compañías en un comunicado.

En concreto, la alianza contempla el desarrollo de la cadena de valor del CO2 que incluyen la captura de emisiones de dióxido de carbono en las instalaciones de Cemex y su transporte marítimo en estado licuado a través de un nuevo buque desarrollado por Scale Green Energy, hasta una instalación de almacenamiento autorizada y en funcionamiento en el sur de Europa.

"Esta alianza para desarrollar una logística integral para el transporte marítimo de CO2 capturado representa una oportunidad para Enagás y Cemex de liderar conjuntamente la innovación para ayudar a descarbonizar la industria, potenciando su competitividad, y para España de desempeñar una posición destacada para ayudar a alcanzar el objetivo de la Comisión Europea de capturar 50 millones de toneladas de CO2 para 2030", ha destacado el Director General de Desarrollo de Negocio y Sociedades Participadas de Enagás, Jesús Saldaña.

Por su parte, el director de Operaciones de Cemento y Tecnología de Cemex España, Benjamín Cabrera, ha defendido que "para avanzar en la descarbonización de la industria cementera es imprescindible desarrollar soluciones logísticas a gran escala que permitan gestionar grandes volúmenes de CO2 de forma segura, eficiente y competitiva".

Scale Green Energy desarrollará un buque de nueva generación con capacidad de 20.000 metros cúbicos para el transporte de CO2 licuado, que permitirá flexibilidad operativa y una implementación más ágil para conectar con distintos puntos de almacenamiento autorizados y en funcionamiento en el Mediterráneo.