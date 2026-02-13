La CNMC fuerza a REE a publicar el 20 de febrero los mapas de capacidad de acceso de la demanda en transporte

Archivo - Un poste eléctrico, a 12 de enero de 2021, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica de España (REE) deberá publicar el próximo 20 de febrero los nuevos mapas de capacidad de acceso de la demanda en transporte eléctrico, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya decidido no aplazar su publicación al considerar que el retraso solicitado por el gestor de la red de transporte "no aporta ventajas sustanciales".

El operador del sistema solicitó retrasar tres meses la publicación de los mapas de capacidad hasta principios de mayo, frente a la fecha prevista del 2 de febrero, por falta de acuerdo en los nudos frontera transporte-distribución y por falta de normativa técnica pendiente con afectación al cálculo de la capacidad de los mismos.

Ello desató un nuevo choque entre Redeia -matriz de REE- y las grandes eléctricas, que a través de aelec -de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP España- pidieron abrir las inversiones en la red de transporte a los distribuidores para acelerarlas y acusaron al operador del sistema de que su ritmo inversor no había alcanzado lo previsto en las planificaciones pasadas y futura (2020-2026), "retrasando actuaciones que deberían haber incrementado significativamente la capacidad de la red".

Por su parte, Redeia defendió que su filial era la compañía que más ha invertido en redes eléctricas en España en los últimos años y que su ritmo "no tiene comparativa en la red de distribución", mientras que las distribuidoras eléctricas anuncian limitaciones en su inversión.

Tras analizar la solicitud del operador del sistema y como resultado de la audiencia pública, el organismo presidido por Cani Fernández ha concluido que no concurre "una expectativa razonable de alcanzar consenso en los nudos con discrepancia, ni de disponer de la normativa técnica pendiente antes de tres meses, por lo que no se considera adecuado mantener la propuesta sometida a trámite de audiencia".

No obstante, el regulador ha considerado necesario advertir que la información reflejada en el mapa "evolucionará a medida que aumenten los acuerdos en los nudos y se aplique la normativa relativa a los huecos de tensión".

A este respecto, ha añadido que el proceso para alcanzar acuerdos, cuando resulta necesario, sobre los valores de referencia en los nudos ha avanzado, "pero persisten divergencias técnicas en determinados puntos frontera transporte-distribución, cuya resolución podría requerir criterios normativos adicionales, no alcanzables con esa ampliación de plazo".

De esta manera, la CNMC ha acordado no modificar la resolución de 1 de diciembre de 2025, en la que se establecieron las especificaciones de detalle para calcular la capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte de electricidad, y considera "necesaria la máxima transparencia", por lo que REE deberá proceder "de forma inmediata a la publicación de los mapas, fijando la fecha concreta para garantizar la seguridad jurídica del 20 de febrero, a las 12.00 horas".

Además, para reforzar la claridad de la información publicada e impulsar la determinación de los valores de referencia pendientes, el acuerdo establece que os mapas deberán identificar aquellos nudos sin valor consensuado y diferenciarlos de los que presentan capacidad nula.

NUDOS DONDE NO EXISTA ACUERDO.

En los nudos donde no existe acuerdo, los gestores de redes de transporte y distribución deberán comunicar a la CNMC en el plazo de un mes, las causas concretas de la falta de acuerdo y proponer posibles soluciones.

Asimismo, una vez efectuada esta primera publicación, se deberán publicar los mapas de capacidad mensualmente de acuerdo con lo regulado en la resolución de 1 de diciembre de 2025.

En cada publicación mensual se deberá advertir expresamente de que existe un porcentaje de nudos sin acuerdo. También se deberá señalar que los valores podrían variar de forma significativa debido tanto al progreso en la definición de los valores de referencia, como a la normativa aplicable sobre huecos de tensión, especialmente relevante para demandas conectadas mediante electrónica de potencia.

Finalmente, la CNMC ha recordado que, conforme a la resolución de 1 de diciembre de 2025, todas las evaluaciones de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte de electricidad se realizarán aplicando los nuevos criterios desde el momento en que se publique el primer mapa de capacidad.