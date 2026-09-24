La gasolina y el diésel tocan un nuevo máximo anual y rozan los 2 euros por litro

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la gasolina ha proseguido con su tendencia al alza, sumando su duodécima semana consecutiva de subidas, para tocar un nuevo máximo anual, mientras que el diésel ha retomado las escaladas para 'comerse' así gran parte de las rebajas fiscales por la activación del mecanismo de salvaguarda en septiembre.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, ha repuntado un 4,58% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,918 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto evaporarse gran parte de la rebaja que registró por la reactivación de la rebaja de 20 céntimos por litro a inicios de septiembre.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,928 euros, tras encarecerse un 3,32% con respecto a la semana pasada.

Con esta nueva subida, el precio de la gasolina acumula una subida de un 30% desde finales de junio. Además, mantiene el 'sorpasso' que llevó a cabo hace dos semanas, al superar al precio del litro de diésel por primera vez desde marzo.

LLENAR EL DEPÓSITO SUPERA YA LOS 100 EUROS PARA AMBOS COMBUSTIBLES

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 105,49 euros, unos 28 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,55 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 106,04 euros, unos 25 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,4 euros.

La tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán está propiciando que ambos carburantes se acerquen a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 2,092 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,157 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,226 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,262 euros.