La gasolina toca un nuevo máximo anual tras once semanas de alzas y el diésel retoma las subidas

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la gasolina ha proseguido con su tendencia al alza, sumando su undécima semana consecutiva de subidas, para tocar un nuevo máximo anual, mientras que el diésel ha retomado las escaladas para 'comerse' así gran parte de las rebajas fiscales por la activación del mecanismo de salvaguarda en septiembre.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo, que la pasada semana registró su primer descenso en más de dos meses, ha repuntado un 2,17% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,834 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

No obstante, el descenso de la pasada semana del gasoil recogía los cambios en el impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que en el caso de este combustible desde el 1 de septiembre elevó su rebaja a 20 céntimos por litro debido a la fuerte subida de su precio en julio, mientras que en el caso de la gasolina se actualizó la rebaja de 10 céntimos a 5 céntimos por litro.

De esta manera, en apenas una semana el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto evaporarse gran parte de la rebaja que registró por la reactivación de la rebaja de 20 céntimos por litro a inicios de septiembre.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,866 euros, tras encarecerse un 2,88% con respecto a la semana pasada.

Con esta nueva subida, el precio de la gasolina acumula una subida de casi un 30% desde finales de junio. Además, mantiene el 'sorpasso' que llevó a cabo hace una semana, al superar al precio del litro de diésel por primera vez desde marzo.

LLENAR EL DEPÓSITO SUPERA YA LOS 100 EUROS PARA AMBOS COMBUSTIBLES.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,87 euros, unos 23,3 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,55 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 102,63 euros, unos 21 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,56 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 2,063 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,127 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,158 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,191 euros.