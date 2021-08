Podemos no ve voluntad en el PSOE para actuar ante el precio de la luz y pide a Ribera "empatía" con la gente

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tenga "empatía" con la ciudadanía y ve "falta de voluntad política" en el rechazo de su socio de gobierno a adoptar medidas de intervención del mercado eléctrico, lo que permitiría abaratar la tarifa de la luz y reducir los "obscenos" beneficios del oligopolio eléctrico.

También ha señalado que es "sensato", "sano" y razonable" que la ciudadanía pueda manifestarte en la calle para exigir al Gobierno que actúe ante el coste de la electricidad, puesto que la población está "disgustada" por el "desorbitado" recibo de la luz.

En declaraciones en 'Cuatro' recogidas por Europa Press, ha insistido en que la normativa comunitaria permite fijar el precio de la luz e intervenir el mercado para salvaguardar a los consumidores vulnerables. Por tanto, ha concluido que el marco comunitario faculta al despliegue de las propuestas de Podemos para abaratar la tarifa de la luz, que es "inaceptable" e "inasumible".

"Tenemos muy claro que el Gobierno de España está para dar solución, para dar respuesta, a los problemas de la ciudadanía y uno de los principales es la tarifa eléctrica (...) El Gobierno y la señora Teresa Ribera con quien tiene que tener empatía es con la ciudadanía, con las personas que no pueden pagar la factura de la luz", ha remachado.

Y para ello, según ha ahondado Fernández, se tiene que tomar medidas como fijar un precio a la energía nuclear, como se hace en Francia, o a la hidroeléctrica, como ocurre con las renovables en España. Con estas dos iniciativas, tal y como ha estimado, se podría ahorrar entre 1.500 y 3.000 millones de euros para abaratar el recibo de la luz.

NO HAY QUE DRAMATIZAR CON LAS DISCREPANCIAS

"¿Por qué no lo hace el PSOE? Pues yo creo que por falta de voluntad política y también por no contrariar al oligopolio eléctrico", ha enfatizado Fernández para instar a su socio de coalición que "no haga imposible aquello que es posible", como es también crear una empresa pública de energía.

Pese a esta discrepancia, el dirigente de la formación morada ha llamado a "normalizar" los "disensos" entre los dos socios de coalición, dado que son dos partidos distintos que a veces defienden intereses diferentes, pero que comparten "muchas materias" de la hoja de ruta de su programa de gobierno. De esta forma, ha apelado a no ver esta divergencia como "algo dramático" y ha descartado que se pueda romper el Ejecutivo de coalición.