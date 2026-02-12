REE cifra en 516 millones el coste de la operación reforzada del sistema eléctrico hasta diciembre

Archivo - Torres de alta tensión, electricidad, luz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica de España (REE) estima que el modo operación reforzada, en el que opera el sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril, ha supuesto un coste de 516 millones de euros entre mayo y diciembre.

Según el operador del sistema, esta programación reforzada ha representado así un 2,18% de los costes totales del sistema eléctrico español en ese periodo, que han superado los 23.600 millones de euros.

En concreto, REE señala que para un usuario sujeto a la tarifa regulada -el denominado PVPC- con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh), "la operación reforzada ha tenido un coste medio en el periodo de aplicación de cuatro céntimos al día".

Desde el apagón, REE ha establecido la denominada operación reforzada con el fin de dar una mayor estabilidad al sistema, con la mayor utilización de energías convencionales, especialmente ciclos combinados de gas natural. No obstante, este recurrir a los los servicios complementarios de ajuste del sistema se traslada en un extracoste en el precio final de la electricidad y, posteriormente, en el recibo de los consumidores de luz.

A principios de diciembre, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ya indicó que REE mantendría la aplicación del modo operación reforzada "mientras no esté segura de que todo el mundo cumple con los requisitos normativos de control de tensión".

En su participación en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia, Corredor aseguró que este modo reforzado había supuesto un coste para todo el sistema de 486 millones de euros hasta noviembre.