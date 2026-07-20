TSK cobra 71,7 millones por la financiación a Avanzalia de una planta en Panamá y sube un 5% en Bolsa

Archivo - Fachada de la empresa TSK, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía TSK Electrónica y Electricidad ha cobrado 82 millones de dólares (71,7 millones de euros) por la financiación a Avanzalia de una planta solar de 150 megavatios (MW) en Panamá, según ha anunciado en un comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta información ha provocado que los títulos de la firma española subiesen, en torno a las 11.30 de la mañana de este lunes, un 4,47%, hasta los 6,075 euros, siendo el valor que más se alzaba de todo el mercado.

TSK ha detallado que la entidad panameña Avanzalia Panama ha emitido y liquidado con éxito la 'Serie Senior A' del programa de Bonos Corporativos Rotativos registrado en la Bolsa Latinoamericana de Valores a su nombre.

A través de esta emisión y liquidación de dicha 'Serie Senior A', TSK ha cobrado el mencionado monto como repago de la financiación otorgada en ejercicios anteriores a Avanzalia para la puesta en operación de un proyecto de generación de energía renovable fotovoltaica de 150 MW de potencia pico en Panamá.

LOS FONDOS SE DESTINARÁN A INCREMENTAR SU POSICIÓN DE TESORERÍA

TSK ha señalado que los fondos recibidos se destinarán íntegramente a incrementar su posición de tesorería y que supone un "hito de gran relevancia" en la ejecución de su plan estratégico.

La firma asturiana ha indicado que ha recibido un total aproximado de 109 millones de dólares (95,3 millones de euros) desde septiembre de 2024 derivados de la financiación otorgada, y adicionalmente un importe de ocho millones de dólares (siete millones de euros), más intereses, será cobrado en los próximos meses, con el mismo concepto.

Cabe recordar que el cobro de los mencionados 109 millones se produce después de que en octubre del 2024, los presidentes ejecutivos de Avanzalia y TSK firmasen un acuerdo con el fin de cesar indefinidamente en sus disputas por la financiación de la planta solar en la ciudad panameña de Penonomé, con una inversión directa de 140 millones de dólares (129 millones de euros).

Según Avanzalia y TSK, este proyecto, que comenzó a operar en enero de 2021, se encuentra generando a plena satisfacción y ha sido el resultado del esfuerzo realizado por ambas compañías en Panamá durante los últimos años, alcanzando un acuerdo de venta de energía renovable para el país.

El presidente ejecutivo de TSK, Sabino García, declaró su deseo de que este acuerdo fuese "el fin de unos conflictos entre dos empresas amigas y muy complementarias que no debieron de haberse producido nunca" y cuya alianza permitió desarrollar y construir una de las plantas solares más grandes de Centroamérica.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Avanzalia, Carlos Galdón, mostró su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado. "TSK y Avanzalia comparten grandes clientes como el grupo americano AES", destacó.