UNEF valora el Real Decreto aprobado por el Gobierno, ya que supondrá un impulso al almacenamiento

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado positivamente la aprobación, por el Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se aprueban determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, y ha subrayado que puede suponer "un importante impulso al almacenamiento".

En un comunicado, la patronal destacó que la norma puede racionalizar la tramitación administrativa de la hibridación con plantas de generación de energía renovable ya existentes, lo que puede permitir un crecimiento destacado de esta tecnología en 2026.

"Unas medidas que desde el sector estaban reclamando, como la redefinición de potencia instalada, que evita tener que cambiar de órgano sustantivo y comenzar el proceso de nuevo desde el inicio en la tramitación de la hibridación, o el reconocimiento de los estudios de impacto ambiental ya realizados en la planta sin necesidad de duplicar su tramitación", añadió al respecto.

El director general de UNEF, José Donoso, afirmó que este impulso al almacenamiento "permitirá tener un sistema más robusto y unos precios de la electricidad más competitivos para ciudadanos y empresas, aumentando la competitividad del sector industrial español y atrayendo inversiones".

Además, la patronal también valoró positivamente la suavización de los plazos de cumplimiento de los hitos, lo que aporta seguridad jurídica, aunque consideró que se sigue dejando en manos de terceros el cumplimiento de los mismos.