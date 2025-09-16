La zona Iberia precisa inversión adicional de 250.000 millones para lograr objetivos de transición ecológica

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Península Ibérica necesita movilizar 250.000 millones de inversión adicionales hasta 2030 para alcanzar los objetivos de transición ecológica, según un estudio realizado por Cleantech for Iberia.

En concreto, la coalición para el desarrollo de las tecnologías limpias en la Península Ibérica, en la que participan organizaciones como BBVA, A&G o IE University, entre otras, con el impulso de Cleantech Group, que cuenta con el apoyo de la fundación Breakthrough Energy, creada y financiada por Bill Gates, estima en unos 50.000 millones de euros adicionales al año en inversión pública y privada hasta final de la década.

En su informe 'Cómo movilizar las inversiones en tecnologías limpias en la Península Ibérica', la coalición advierte de que existe "una brecha crítica en el capital disponible para el crecimiento y escalabilidad de estas tecnologías en España y Portugal".

Dentro de las necesidades de inversión, el estudio señala que, aunque la inversión en tecnologías limpias en la región se haya incrementado un 38% el año pasado y se haya multiplicado por seis en el segundo trimestre de 2025 comparado con el año anterior, la escasez de capital riesgo para 'cleantech' resulta especialmente preocupante para que España y Portugal puedan alcanzar esos objetivos.

En 2024, la Península Ibérica invirtió 426 millones de euros en capital riesgo 'cleantech', muy por detrás de países como Alemania (2.460 millones de euros o seis veces más). Así, comparando indicadores como el PIB, la población y las emisiones de CO2 de estos países, la región necesitaría al menos 4.000 millones de euros adicionales solo en capital riesgo entre 2025 y 2030 para ponerse al día.

La coalición subraya que el sector 'cleantech' en Iberia atraviesa "importantes" brechas de financiación a lo largo de su desarrollo. "En fases iniciales existe cierto respaldo mediante subvenciones públicas, universidades y capital riesgo temprano, pero los procesos para acceder a estos fondos públicos son lentos y complejos", considera, añadiendo que en la etapa de crecimiento muchas empresas" se ven limitadas para escalar prototipos, validar sus modelos de negocio y adaptarse al mercado, ya que no hay esquemas integrados que combinen ayudas públicas con capital privado".

REFOZAR EL ACCESSO A CAPITAL PRIVADO.

Por ello, advierte de que, sin "una acción urgente" para reforzar el acceso a capital privado y herramientas de mitigación de riesgo a la inversión privada, muchas innovaciones en Iberia "corren el riesgo de quedar atrapadas en la fase de demostración, perdiendo competitividad e impacto climático".

La directora de Cleantech for Iberia, Bianca Dragomir, subrayó que liberar el capital 'cleantech' de la Península Ibérica "no es un reto financiero sino una oportunidad estratégica".

"Para los inversores, significa tener acceso con riesgo mitigado a uno de los mercados de tecnología limpia de más rápido crecimiento en Europa. Para los innovadores, abre un camino más claro hacia el escalado. Y para los responsables políticos, brinda la oportunidad de situar a la región en el corazón del futuro industrial de Europa", añadió.