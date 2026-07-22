Galán (Iberdrola) defiende rebajar fiscalidad del recibo de la luz, en línea con las medidas de Reino Unido

Archivo - El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán - IBERDROLA - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido rebajar las cargas fiscales que gravan el recibo eléctrico, en sintonía con las recomendaciones de la Comisión Europea y las medidas adoptadas por otros países, como el Reino Unido.

"La manera más fácil y rápida de reducir el precio de la electricidad al consumidor consiste en eliminar las cargas y los impuestos que se le aplican. Casi el 50% de la factura eléctrica tiene que ver con impuestos y cargas, algo infinitamente superior a lo que soportan los combustibles fósiles", denunció Galán en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre.

En esta misma línea, el directivo puso en valor la decisión adoptada nada más llegar al cargo por el nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, de suprimir el IVA de la electricidad a los hogares.

"Es clave tener una reducción de impuestos aplicables a la electricidad, que es lo que van a hacer ellos con el IVA, así que están totalmente en línea con nuestros planes. Nosotros conocemos muy bien a su equipo y yo creo que vamos a trabajar estupendamente bien con él a partir de este momento y podemos trabajar muy bien como empresa de distribución en la zona de Manchester, donde él ha ocupado el cargo de alcalde en estos últimos años", apuntó.

De esta manera, Galán calificó de "absolutamente necesario" revisar la fiscalidad eléctrica para avanzar en la descarbonización, lograr una red de transporte "más robusta, resiliente y de mejor calidad" que preste servicio las 24 horas del día los siete días de la semana, y dar cumplimiento a los objetivos marcados por la Unión Europea para la transición energética.

Asimismo, tras registrar un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y reafirmar los objetivos del grupo para el conjunto de 2026 de un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado, vaticinó que si las tendencias positivas del segundo trimestre continúan en los próximos meses, Iberdrola podría "dar buenas noticias después del verano".

"Hoy ya estamos trabajando para seguir superando nuestras previsiones para los próximos años, gracias a la aceleración de las inversiones orgánicas en redes en Estados Unidos, como en Reino Unido o Brasil, y también en generación, principalmente en Estados Unidos, con mejoras adicionales en eficiencia y mejoras de proceso que tienen que ver con la inteligencia artificial", dijo.

COMPRA DE CARUNA, EN LÍNEA CON LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.

Sobre la integración de la finlandesa Caruna, tras anunciar el martes un acuerdo para adquirir la que es la principal compañía de distribución eléctrica en el país nórdico, en una transacción que valora el 100% de la empresa en cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo su deuda financiera, Galán destacó que responde a la estrategia de otras adquisiciones del pasado en mercados como Reino Unido, Estados Unidos o Brasil, de ser "inversores a largo plazo, inversores industriales, no inversores especulativos".

"Nosotros vemos oportunidades, oportunidades que no ven otros. Tal y como hemos demostrado, estas oportunidades nos permiten materializar estas operaciones. Esto es algo que ya se está produciendo en sitios como Reino Unido, donde hemos visto buenos resultados, también en Estados Unidos y en Brasil", destacó.

No obstante, indicó que se trata de una transacción "relativamente pequeña" en comparación con las cifras de inversión del grupo. "Creo que estamos invirtiendo casi 40.000 o 50.000 millones al año y esto representa menos de 5.000 millones, lo cual creo que es relativamente pequeño en comparación con las otras operaciones", estimó.