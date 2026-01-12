Iberdrola celebra sus 125 años con un amplio programa de actividades a lo largo de 2026

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán - IBERDROLA

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha presentado un extenso programa para celebrar sus 125 años con el conjunto de la sociedad, que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales, eventos sociales, iluminaciones de edificios singulares y otras iniciativas por toda la geografía española, informó la compañía.

Bajo el lema '125 años luz', que evoca la transformación de la eléctrica a lo largo de su historia y también sus perspectivas de futuro, la empresa desplegará por toda España esta intensa actividad estos doce meses.

En concreto, dentro del amplio calendario de iniciativas previstas para celebrar el 125 aniversario, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá, a partir de abril y coincidiendo con su reapertura tras las obras de ampliación, una muestra con obras de la colección Iberdrola ligadas a su evolución en el tiempo, con un paseo por la historia de la compañía en imágenes.

El gran acto institucional para conmemorar el nacimiento de la empresa tendrá lugar en junio, en Torre Iberdrola (Bilbao), donde se presentará el libro del 125 aniversario, en una jornada que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bilbao.

Además, se ofrecerá un espectáculo de luces y actuaciones musicales abierto al público, con la participación de artistas de prestigio nacional e internacional. La música tendrá un papel protagonista en otros dos grandes festivales que se celebrarán en el espacio Iberdrola Music, en Madrid, en junio, con las actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, entre otros; y en el Roig Arena, en Valencia, en noviembre, cuyo cartel se anunciará próximamente. Con la compra de las entradas, que se pondrán a la venta en breve, se contribuirá a proyectos sociales.

Asimismo, el Roig Arena será también sede de un foro que abordará el impacto social y el efecto tractor de la actividad de Iberdrola en todo el mundo, a lo largo de estos 125 años, con mesas de diálogo y ponencias de expertos internacionales.

MUESTRA INTERACTIVA.

En línea con el espíritu abierto y participativo de las actividades organizadas por la compañía para celebrar sus 125 años luz, Iberdrola pondrá a disposición del público una muestra interactiva sobre la evolución de la tecnología eléctrica, con objetos históricos, maquetas, vídeos, fotografías, realidad virtual, pantallas 360º y juegos familiares que acercarán la energía a todas las edades. La exposición tendrá lugar en el espacio CentroCentro, en Madrid, entre septiembre y octubre.

Además, se iluminará cada mes de 2026 un edificio emblemático en distintos puntos del país mediante tecnología de vanguardia y sostenible para poner en valor el valioso patrimonio artístico y cultural de España. El primero de ellos será la Capilla Real del Palacio Real (Madrid), seguido de la Torre del Miguelete (Valencia), coincidiendo con el 600 aniversario de su construcción, para terminar el año con el alumbrado del teatro y anfiteatro Mérida (Extremadura) y la catedral de Bilbao.

La energética pondrá próximamente a disposición del público la página web http://www.125.iberdrola.com, accesible también a través de la web corporativa, en la que se podrá consultar toda la información sobre la agenda de eventos relacionados con el 125 aniversario.

PRIMERA ELÉCTRICA EUROPEA Y UNA DE LOS DOS MAYORES DEL MUNDO.

Desde su fundación como Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao el 19 de julio de 1901, Iberdrola ha recorrido un largo camino para convertirse en la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo.

En los últimos 25 años, su crecimiento y su expansión internacional la han consolidado como un grupo global que da servicio a 100 millones de personas e impulsa la internacionalización de cientos de empresas españolas. Hoy, sus inversiones y compras sostienen 120.000 empleos en España y más de medio millón en todo el mundo.