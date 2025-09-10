El 73% de inversores institucionales prevé un aumento de operaciones inmobiliarias en los próximos 2 años

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 73% de los inversores institucionales prevé un aumento en las transacciones inmobiliarias en los próximos dos años, frente al 64% registrado en 2024, según una encuesta realizada por la gestora inmobiliaria alemana Patrizia a sus clientes.

Este tipo de inversores elevan al 39% sus previsiones de alzas en las valoraciones en los próximos dos años, frente al 2% y 27% registrados en 2023 y 2024, respectivamente, al mismo tiempo que el 80% espera que la rentabilidad total aumente o se mantenga estable, manteniendo la tendencia al alza desde el 64% del año pasado y el 45% del año anterior.

"El repunte de la confianza marca un verdadero punto de inflexión. Tras más de dos años de cautela, la confianza está volviendo a medida que las valoraciones se estabilizan e incluso comienzan a aumentar, y crece el interés en determinadas estrategias inmobiliarias", ha señalado el codirector de Gestión de Fondos y director de Gestión de Fondos Inmobiliarios de Patrizia, Mahdi Mokrane.

El segmento residencial se alza como el activo más valorado, con un 47% de los inversores que lo sitúan en primer lugar, seguido de las estrategias de 'modern living', como las residencias de estudiantes, residencias para personas mayores y co-living, con un 21%. El segmento logístico continúa despertando interés (16%), por delante de oficinas (9%), hostelería (5) y retail (3%).

Asimismo, los inversores siguen aumentando las asignaciones de capital a infraestructuras, lo que confirma una tendencia sostenida desde hace varios años que refleja la creciente importancia estratégica de esta clase de activos. En este sentido, el 35% de los inversores institucionales tiene previsto aumentar su participación en infraestructura, mientras que el 57% espera mantener sus asignaciones actuales.

Se trata de la quinta encuesta anual a clientes que realiza Patrizia, en la que han participado más de 110 inversores institucionales que representan cerca de 1.000 millones de euros en capital, realizada en línea entre mayo y julio.