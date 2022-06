El 80% de los españoles solo ha usado una vez, o ninguna, su seguro de hogar, según Lovys

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Algo más del 80% de propietarios españoles con un seguro de hogar ha usado este producto entre una y dos veces, o ninguna, en los últimos cuatro años, según la I Encuesta sobre hábitos de consumo del seguro en España elaborado por la 'insurtech' Lovys.

En concreto, el informe recoge que nueve de cada diez propietarios (un 93%) tienen un seguro de hogar en España, aunque la mayoría lo ha usado solo entre una y dos veces en los últimos cuatro años (un 46%) frente al casi 34% que no lo ha utilizado nunca.

Además, los propietarios que tienen contratado seguros para su vivienda y que no lo han utilizado nunca en los últimos cuatro años, serían, en mayor proporción, las personas residentes en la zona norte y las que no tienen una vivienda en alquiler.

Del estudio también se desprende que cerca de la mitad de los españoles que son propietarios de una vivienda tienen contratado un seguro de hogar básico (48,20%), uno de cada tres tiene un seguro de hogar a todo riesgo (33,05%) y el 10% tiene un seguro de impago de alquiler (9,62%).

"Nos hemos dado cuenta de que muchos de los asegurados no usan su seguro porque no saben exactamente qué les cubre o no. Por ejemplo, no saben que algunos tienen coberturas tan prácticas como el derecho al reembolso de los gastos de contratación de un niñero en caso de enfermedad de un hijo mientras se está teletrabajando en casa o algo tan simple como asistencia informática gratuita", ha explicado el consejero delegado y fundador de Lovys, Joao Cardoso.

EL SEGURO DE HOGAR PARA LOS INQUILINOS

Respecto a los inquilinos, el 62% tiene contratado algún tipo de seguro de hogar, siendo el básico el mayor contratado (33%), y, además, el más demandado por los inquilinos que tienen ingresos más altos, así como aquellos que tienen una vivienda alquilada a otras personas. El seguro de hogar a todo riesgo solo es contratado por el 14% de los inquilinos. Con todo, casi el 38% de las personas que viven de alquiler en España no tienen ningún tipo de seguro de hogar.

Por otra parte, el atributo principal que ha hecho o haría contratar a los españoles un seguro de hogar de este tipo es el precio "adecuado" a las coberturas (60,68%), seguido de la rapidez en las reparaciones (53,19%), la facilidad de la gestión de siniestros (50,20%) o las amplias coberturas (47,80%).

Para seis de cada diez españoles que tienen contratado un seguro de hogar, ya sean propietarios o alquilados, el canal preferido para comunicarse con éste es a través del teléfono (60,11%) a gran distancia del segundo canal, el online, incluyendo web o móvil, con el 19,77% y el presencial (19,20%) en tercer lugar.

Prefieren el teléfono para comunicarse con su compañía en mayor medida las mujeres mientras que, para las personas que no trabajan, las residentes en pequeños municipios y aquellos con estudios básicos o medios, es mejor la comunicación presencial.