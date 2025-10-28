Abanca gana 670 millones de euros hasta septiembre, un 5% más

El presidente de ABANCA, Juan Carlos Escotet, interviene en el XVI Encuentro Financiero del sector bancario, organizado por 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef Universidad, en el auditorio El Beatriz, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). El - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca obtuvo en los primeros meses de 2025 un beneficio atribuido de 670,4 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo de 2024, cuando ganó 638,4 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía alcanzó una rentabilidad ROTE del 15,1%, resultado del crecimiento eficiente del negocio y la buena gestión del balance.

Entre enero y septiembre, la entidad elevó su volumen de negocio por encima de los 134.000 millones de euros, un 5,6% más, con un desempeño robusto en sus principales mercados, España y Portugal, que continúan ofreciendo buenas perspectivas económicas.

El banco ha celebrado que su resultado obtenido hasta septiembre "refleja nuevamente su capacidad de generación de resultados de alta calidad de manera recurrente", a la par que la buena evolución del negocio con clientes permitió un incremento del 1,5% del margen básico, la parte más 'core' de los ingresos de la entidad.

La obtención de sinergias y las medidas de eficiencia que la entidad ha puesto en marcha permiten, tal y como ha defendido, contener los gastos de explotación, que han ido descendiendo trimestre a trimestre.

