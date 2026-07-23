Adela Martín, nueva directora de la división de banca privada de Banco Sabadell

La directora de la división de banca privada de Banco Sabadell, Adela Martín - BANCO SABADELL

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha nombrado a Adela Martín nueva directora de la división de banca privada en sustitución de Ramón de la Riva y con el objetivo de "llevar a Sabadell Urquijo Banca Privada al liderazgo en España en clientes de alto valor", ha informado este jueves en un comunicado.

El banco ha explicado que es "uno de los primeros movimientos estratégicos impulsados por el banco para lograr el objetivo marcado por su consejero delegado, Marc Armengol, a su llegada al cargo en mayo" de ser el referente de la banca de relación en España.

Ha añadido que este objetivo "exige una transformación profunda de los negocios más vinculados al asesoramiento y la cercanía con el cliente, especialmente la banca privada, la banca personal y la banca de empresas".

Martín se incorporará en los próximos meses y reportará al consejero director general de Negocio, Carlos Ventura, y hasta ahora era responsable de globalización de Wealth Management & Insurance del Grupo Santander.

Ventura ha asegurado que en los próximos meses habrá un "crecimiento significativo" en el número de clientes, los volúmenes gestionados y la aportación de este área a la cuenta de resultados del banco.